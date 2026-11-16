Минцифры не получало просьб об использовании ЦОДов за пределами России
Минцифры не получало от провайдеров центров обработки данных (ЦОД) запросов на использование вычислительных мощностей за пределами России, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Минцифры не получало (таких.—"Ъ") просьб провайдеров»,— сказал журналистам господин Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).
«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что несколько провайдеров ЦОДов хотят использовать вычислительные мощности вне России, чтобы обеспечить сохранность данных на случай атак на дата-центры. По данным газеты, как минимум три оператора ЦОДов ведут переговоры с провайдерами в Средней Азии. Разрешение на временное использование вычислительных ресурсов за рубежом может давать подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию, но при согласовании с ФСБ.