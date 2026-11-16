Африканская политическая антропология

Или то же обилие молодежи. Без сомнений, ее много, и это риск, в том числе радикализации. Но в то же время это мировой резерв рабочей силы в ХХI веке. Везде рождаемость сокращается, а в Африке — растет. Конечно, для многих стран приток мигрантов — проблема. У нас на глазах одни буйные выходные в Западной Европе сменяются другими такими же. Но все же это вопрос регулирования, обращения с мигрантами, отношения к рабочей силе. При всех успехах искусственного интеллекта (ИИ) без людей все равно не обойдешься. Последние данные, кстати, показывают, что экономическая эффективность ИИ несколько преувеличена.