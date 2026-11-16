Африканская политическая антропология
Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий о сильных и слабых сторонах Африки
В конце октября в Москве прошел уже третий саммит «Россия—Африка». Семь лет назад, когда состоялся первый саммит в Сочи, активизация России в Африке казалась неожиданной для мирового сообщества. За эти годы африканская повестка стала одной из приоритетных в российской политике и экспертных дискуссиях. По следам московского саммита 18 ноября клуб «Валдай» проведет в Каире IV Российско-африканскую конференцию, чтобы обсудить итоги саммита, а также перспективы развития и роль Африки в меняющемся мире.
Человечество, как считается, родом из Африки. Именно там появились первые люди, которые потом расселились по всему миру.
Возможно, именно в Африке сейчас возникают общества и государства, которые и зададут тон общемировому прогрессу в ХХI веке.
Впрочем, это все предположения. Очевидные же обстоятельства заключаются в том, что элиты африканских стран напряженно ищут путь собственного развития, на котором они смогли бы обеспечить устойчивый количественный и качественный экономический рост, с одной стороны, а с другой — гарантировать политическую и социальную стабильность. И все они понимают, что и вместе, и по отдельности это очень сложные задачи.
Взять тот же экономический рост. Сам по себе он вполне хорош. Более 4,3% в среднем по Африке, а в отдельных странах куда выше. Но рост этот, как говорят эксперты, не приводит к появлению современной высокотехнологичной экономики или к быстрому повышению производительности труда. И что еще важнее, за счет такого типа роста невозможно достичь необходимого для экономического рывка уровня инвестиций. Последних совершенно недостаточно. Тем более что страны Запада активно сокращают свой финансовый вклад в развитие африканской экономики. Полностью компенсировать потери от сокращения их участия за счет экстенсивного развития экономики, по всей видимости, невозможно.
Если с экономикой ситуация сложная и далекая от однозначности, но все же с явными признаками улучшения, то демографическая ситуация намного драматичнее.
Нынешнее население огромной Африки сравнительно невелико — около 1,5 млрд. Почти как в Индии, может, чуть больше. Но вот прирост населения один из самых высоких в мире.
Более того, средний возраст африканца около 20 лет, а 60% населения моложе 25 лет. Это означает, что демографическая ситуация оказывает огромное давление и на политическую, и на экономическую ситуацию. Как известно, избыток молодежи часто является причиной нестабильности. Молодые люди создают высококонкурентную социальную среду, чреватую беспорядками, волнениями и так далее. Рабочих мест для всей молодежи, очевидным образом, недостает.
В этом смысле перед элитами Африки стоит непростая задача социализации всей этой быстрорастущей массы, которой надо дать образование, какую-то работу и определенное ощущение перспектив развития. Отсюда возникает необходимость в более или менее упругой политической системе, обладающей ресурсами и для адаптации молодых граждан к общественно одобряемым порядкам, и для силового реагирования в случае выхода положения дел из-под контроля.
Конкуренция есть не только на общесоциальном уровне, есть и довольно острая борьба между различными группами элит за власть, за право контролировать общественные ресурсы. В Африке ясно видно, что пришедшие к власти элиты активно занимаются формированием соответствующих своим потребностям социумов. В ходе этого процесса сталкиваются и общеполитические взгляды, и религиозные воззрения, и простая этническая принадлежность тех или иных представителей претендующих на власть групп.
Обилие молодежи, которая всегда легко превращалась в пушечное мясо, придает межэлитным конфликтам остроту и брутальность. Столкновения в районе Сахеля и Западной Африки тому яркий пример.
Различного рода террористические организации старательно подрывают позиции легитимных властей и институты гражданского общества.
К уже сказанному можно добавить непростой климат Африки, чрезвычайное разнообразие населения, обилие языков и культур, фактическое отсутствие единой истории для разных частей континента, слабую транспортную систему и еще многое другое, о чем уже написаны и еще будут написаны бесчисленные тысячи томов. В общем, можно только еще раз подчеркнуть, что задача стремительной модернизации Африки чрезвычайно сложна и при этом крайне необходима.
В начале этого текста я писал, что, может быть, именно Африка станет тем местом, где появятся общества и государства, отвечающие на вызовы ХХI века. Да, конечно, положение более чем непростое. Но, с другой стороны, то, что является минусом, недостатком, может стать и фактором роста, ускоренного развития.
Бесспорно, экономика не слишком развита. Но это же означает, что пространство развития и созидания нового открыто.
В развитых экономиках часто много производств, в которые было немало вложено прежде. И вроде пока эти производства работают. Конечно, все признают, есть кое-что поэффективнее, поновее. Но не ломать же уже действующее. В результате модернизация откладывается на много лет. Такой проблемы в Африке нет.
Или то же обилие молодежи. Без сомнений, ее много, и это риск, в том числе радикализации. Но в то же время это мировой резерв рабочей силы в ХХI веке. Везде рождаемость сокращается, а в Африке — растет. Конечно, для многих стран приток мигрантов — проблема. У нас на глазах одни буйные выходные в Западной Европе сменяются другими такими же. Но все же это вопрос регулирования, обращения с мигрантами, отношения к рабочей силе. При всех успехах искусственного интеллекта (ИИ) без людей все равно не обойдешься. Последние данные, кстати, показывают, что экономическая эффективность ИИ несколько преувеличена.
Тот факт, что история Северной Африки, Египта, Магриба совершенно не похожа на историю Южной Африки или Нигерии, ничуть не лишает перспектив идею создания некой единой транспортно-экономической системы материка целиком. Наоборот, он как раз придает дополнительный импульс для взаимодействия различного и непохожего в этой огромной части света.
В заключение я хотел бы заметить, что задачи, стоящие перед лидерами африканских стран, колоссальны. Но они не одиноки. О желательном и возможном конструктивном варианте будущего весьма интенсивно думают и в тех странах, что относятся к Глобальному Югу.
Россия, Индия, Китай и многие другие вполне могут выступить союзниками и партнерами африканских элит. В отличие от стран Запада с их колониальными аллюзиями и чувством превосходства над другими, у стран Глобального Юга такого фактически нет.
В то же время и африканские элиты вовсе не стремятся доминировать над другими, им нужен шанс как можно быстрее использовать все возможности современного мира для стремительного продвижения в будущее. Все это создает почву для взаимодействия.
Что характерно, если проанализировать высказывания многих африканских лидеров, в частности на прошедшем в октябре этого года в Москве саммите, то можно прийти к выводу, что в Африке складывается фактически новая мировая повестка, реализация которой могла бы оказаться выгодной всем.
Так что не исключено, что именно из Африки придет новое мировое политическое здравомыслие.