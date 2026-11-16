Депутатов Псковского заксобрания могут обязать публично извиняться перед гражданами
Депутатов Законодательного собрания Псковской области могут обязать публично извиняться перед гражданами за некорректные или недостоверные высказывания, если те затронули честь и достоинство людей. Такое правило предлагает ввести депутат Псковского областного собрания Игорь Дитрих. Он внес в парламент проект постановления о депутатской этике.
Согласно документу, если в публичных выступлениях или заявлениях депутата содержатся высказывания, унижающие честь и достоинство граждан, он должен признать их некорректность или недостоверность и принести извинения на заседании Законодательного собрания.
Проект также предусматривает, что выступления депутатов должны быть корректными и взвешенными, а в публичных заявлениях нельзя допускать высказываний, дискредитирующих деятельность регионального парламента.
Рассматривать нарушения будет комиссия по депутатской этике, регламенту и наградам. Комиссия сначала обсудит нарушение и может сделать депутату замечание. Если случай вынесут на заседание парламента, депутату могут предложить признать, что он был неправ, и извиниться перед гражданином публично.
Проект постановления зарегистрирован и направлен в профильный комитет Законодательного собрания.