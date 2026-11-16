Депутатов Псковского заксобрания могут обязать публично извиняться перед гражданами

Рассматривать нарушения будет комиссия по депутатской этике, регламенту и наградам. Комиссия сначала обсудит нарушение и может сделать депутату замечание. Если случай вынесут на заседание парламента, депутату могут предложить признать, что он был неправ, и извиниться перед гражданином публично.