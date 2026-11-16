Над Курской областью сбили 299 БПЛА за сутки: ранены восемь человек

Также в регионе был зафиксирован ряд разрушений. Так, в Курске, по уточненным данным, повреждения получили 23 частных дома, газовая труба и машина, в Рыльске, помимо ЛЭП,— автомобиль, в селе Прилепы Хомутовского района — один дом, в селе Ворожба Суджанского района — транспортное средство. В селе Черемушки Курского района пострадали восемь частных домов, в поселке Колонтаевка Льговского района — оборудование вышки сотовой связи, в селе Октябрьское Рыльского района — прицеп-сеновоз и трактор. В селе Щекино Рыльского района повреждены дом и сарай, в селе Толпино Кореневского района — остекление административного здания, в райцентре Золотухино — летняя кухня, уничтожена хозпостройка.