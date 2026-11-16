Над Курской областью сбили 299 БПЛА за сутки: ранены восемь человек
В результате ударов ВСУ по Курской области за минувшие сутки в регионе были ранены восемь человек, среди которых двое детей. Кроме того, из-за повреждения опоры ЛЭП в Рыльске без света остались 9,2 тыс. человек в 41 населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
При атаке беспилотника в Курске пострадали 4-летний и 8-летний мальчики, а также 70-летняя женщина. В селе Прилепы Хомутовского района ранения получила 59-летняя женщина, в селе Воробжа Суджанского района — 31-летний мужчина. С помощью сбросов взрывных устройств с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов в центре Рыльска. Из-за подрыва одного из них пострадали 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Ночью 16 ноября в поселке Культпросвет Хомутовского района был ранен 60-летний мирный житель.
Также в регионе был зафиксирован ряд разрушений. Так, в Курске, по уточненным данным, повреждения получили 23 частных дома, газовая труба и машина, в Рыльске, помимо ЛЭП,— автомобиль, в селе Прилепы Хомутовского района — один дом, в селе Ворожба Суджанского района — транспортное средство. В селе Черемушки Курского района пострадали восемь частных домов, в поселке Колонтаевка Льговского района — оборудование вышки сотовой связи, в селе Октябрьское Рыльского района — прицеп-сеновоз и трактор. В селе Щекино Рыльского района повреждены дом и сарай, в селе Толпино Кореневского района — остекление административного здания, в райцентре Золотухино — летняя кухня, уничтожена хозпостройка.
С 09:00 15 ноября до 09:00 16 ноября над Курской областью ликвидировали 299 беспилотников различного типа. ВСУ 27 раз применили артиллерию и 30 раз сбросили взрывные устройства с дронов.
За предыдущие сутки при атаках 154 беспилотников в Курской области никто не погиб и не пострадал. Разрушения получил частный дом в Рыльском районе.