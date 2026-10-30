Спортивный арбитражный суд вернул Россию в мировой хоккей

Для IIHF этот вердикт CAS стал сильнейшим ударом не только по политическим, но и по техническим причинам. Теперь ей придется думать, как интегрировать сборную России в уже сформированный состав немецкого мирового первенства, в котором к тому же впервые за два десятилетия будут участвовать украинцы.