Спортивный арбитражный суд вернул Россию в мировой хоккей
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в крупнейших соревнованиях, включая чемпионат мира 2027 года. В пресс-релизе суда говорится, что доводы международной федерации, «касающиеся вопросов безопасности и иных опасений», на которых базировались санкции в отношении России, «не подкреплены достаточными доказательствами».
Для IIHF этот вердикт CAS стал сильнейшим ударом не только по политическим, но и по техническим причинам. Теперь ей придется думать, как интегрировать сборную России в уже сформированный состав немецкого мирового первенства, в котором к тому же впервые за два десятилетия будут участвовать украинцы.