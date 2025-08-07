Отношения Франции и Алжира дошли до ручки

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил 6 августа премьер-министру Франсуа Байру письмо, в котором потребовал от правительства «формальной приостановки» соглашения с Алжиром 2013 года о безвизовом въезде владельцев официальных и дипломатических паспортов. Тем самым он решил побольнее надавить на алжирские власти, отказывающиеся от сотрудничества с французскими правоохранителями, и добиться смягчения участи французов-заключенных в Алжире. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Алжира Абдельмаджид Теббун (справа) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Guglielmo / Reuters Президент Алжира Абдельмаджид Теббун (справа) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Guglielmo / Reuters

Письмо, которое Эмманюэль Макрон адресовал премьер-министру Франсуа Байру и содержание которого стало тут же известно журналистам, подтвердило, что отношения между Францией и Алжиром переживают острый кризис. Впервые за годы осторожного диалога с этой страной президент Франции открыто признал «растущие трудности» в двустороннем сотрудничестве и поручил правительству принять «дополнительные решения» с целью «более решительных и твердых действий».

Эмманюэль Макрон объяснил свое решение необходимостью действовать «с большей жесткостью и решимостью» в отношении Алжира.

В числе причин он указал на судьбу 76-летнего франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, приговоренного алжирским судом к пяти годам заключения, и французского журналиста Кристофа Глезиса, арестованного в мае 2024 года.

Еще одним мотивом к ужесточению глава Елисейского дворца обозначил «систематическое неисполнение» алжирскими властями обязательств в сфере миграционной политики и отказ 18 алжирских консульств на французской территории сотрудничать с органами Франции.

Прологом к нынешнему обострению отношений между Францией и Алжиром стало недовольство последнего позицией Парижа по Западной Сахаре. Французские власти все более явно поддерживают Марокко в этом конфликте, что Алжир, исторически поддерживающий сепаратистский Фронт Полисарио, стремящийся к независимости Западной Сахары, воспринимает как враждебный жест и нарушение баланса в регионе.

До недавнего времени французская дипломатия старалась все же сохранить каналы общения с Алжиром открытыми, несмотря на все более напряженную атмосферу. Последний прямой контакт между Макроном и алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном датируется 31 марта. Париж надеялся на дипломатическое урегулирование чувствительных вопросов. Однако надежды на смягчение ситуации не оправдались.

По мнению Елисейского дворца, власти Алжира «сознательно» проигнорировали многочисленные предложения к сотрудничеству.

«Это могло бы быть иначе. Но сейчас у нас нет иного выбора, кроме как действовать с большей твердостью»,— заявил президент Франции в интервью Le Figaro.

Помимо отказа смягчить участь заключенных-французов, Алжир продолжает демонстративно не принимать обратно своих граждан, находящихся во Франции под предписанием о депортации. Последним и самым ярким примером стала история с Буалемом Бенсаидом, приговоренным к пожизненному заключению во Франции за теракты в Париже 1995 года. Недавно его выпустили из тюрьмы, но Алжир отказался подписать консульское разрешение на возврат, игнорируя требования Парижа.

В ответ Франция решила официально приостановить действие соглашения, которое давало, в частности, право на безвизовый въезд в страну владельцам официальных служебных и дипломатических паспортов Алжира. А чтобы запрет было труднее обойти, Париж обратился к другим странам шенгенской зоны с просьбой следовать общей линии: ужесточить выдачу виз алжирским чиновникам и держателям дипломатических паспортов. Французский президент потребовал немедленно применить «визовый рычаг реадмиссии» — новый инструмент иммиграционного законодательства 2024 года, который позволяет отказывать в визах не только обладателям дипломатических паспортов, но и всем заявителям, если страна происхождения не сотрудничает в вопросах депортации нелегальных мигрантов.

Один из главных адресатов президентского письма — министр внутренних дел Брюно Ретайо, сторонник жесткой линии в отношении Алжира.

Он выступал с предложениями об ответных мерах в адрес алжирских властей с такой настойчивостью, что в прошлом не раз получал замечания от президента, надеявшегося на свои «особые отношения» с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном. Однако теперь Макрон, по сути, признал правоту Ретайо. Особое внимание он требует уделить депортации алжирских граждан, признанных опасными. После теракта в Мюлузе, совершенного исламистом-алжирцем, Макрон настаивает на действиях «без отдыха и без промедления»: «Я жду от министра внутренних дел немедленного исполнения этих решений и поиска способов выдворения с территории Франции алжирцев на нелегальном положении».

Действие одного из важнейших документов, регулирующих отношения Франции и Алжира, стран с общим колониальным прошлым и конфликтным настоящим, приостанавливается. Дипломатические связи уже сведены к минимуму: посол Франции в Алжире Стефан Роматэ был отозван еще в середине апреля и не вернулся, а передача сообщений осуществляется исключительно по протокольным каналам через временного поверенного в делах.

В условиях, когда оба государства ориентируются прежде всего на непримиримое общественное мнение, игра на внутреннего избирателя может окончательно свести на нет прагматизм дипломатии.

Кризис, начавшийся как миграционный и консульский, превращается в глубокий политический раскол — и, возможно, в самую серьезную ссору между Парижем и Алжиром за последние 20 лет.

Алексей Тарханов