Под Ульяновском водитель в ходе погони «хотел посоревноваться» с полицейскими

После задержания выяснилось, что 39-летний водитель Honda Civic трезв, у него в наличии водительское удостоверение. На вопрос полицейских, почему же он пытался скрыться от них, водитель ответил, что якобы сначала не увидел их требования об остановке, а когда обратил внимание на преследование, решил посоревноваться с полицейскими в скорости, но гонку проиграл.