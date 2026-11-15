Под Ульяновском водитель в ходе погони «хотел посоревноваться» с полицейскими
В Чердаклинском районе Ульяновской области (около села Архангельского, в 7 км от границы Ульяновска) сотрудники ГАИ были вынуждены броситься в погоню за нарушителем и задержали его около одного из частных коттеджей.
Сотрудники ГАИ отмечают, что в ходе дежурства заметили подозрительный автомобиль Honda Civic, который двигался по шоссе с большой скоростью, проигнорировав требование полицейских об остановке. Полицейские бросились в погоню за нарушителем. Водитель, нарушая требования дорожных знаков об ограничении скорости в населенном пункте, промчался вдоль села Архангельского, но уйти от погони не смог.
После задержания выяснилось, что 39-летний водитель Honda Civic трезв, у него в наличии водительское удостоверение. На вопрос полицейских, почему же он пытался скрыться от них, водитель ответил, что якобы сначала не увидел их требования об остановке, а когда обратил внимание на преследование, решил посоревноваться с полицейскими в скорости, но гонку проиграл.
В полиции отмечают, что теперь владельцу Honda Civic придется передвигаться пешком, поскольку до решения суда о наказании автомобиль поставлен на штрафстоянку.
В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по фактам невыполнения законных требований полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, штраф до 10 тыс. руб.) и выезда на встречную полосу движения в запрещенном для этого месте (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, от штрафа 7 тыс. руб. до лишения прав на срок до шести месяцев).
За последние полтора месяца это уже третья погоня ульяновских полицейских за нарушителем. Так, 3 октября полиция сообщала о погоне со стрельбой, в ходе которой задержала разыскиваемого нарушителя из Тольятти, а накануне, в ночь с 13 на 14 октября, также в Чердаклинском районе в ходе погони был задержан водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством.