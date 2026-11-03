В Ульяновске полиция в погоне со стрельбой поймала разыскиваемого нарушителя из Тольятти
Полицейские Ульяновска были вынуждены устроить погоню за нарушителем и применить табельное оружие, сообщило во вторник региональное УМВД.
Как отмечают в ведомстве, в ходе несения службы в Заволжском районе Ульяновска в ночное время сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль. На их требования остановиться водитель не отреагировал, после чего полицейские бросились за ним в погоню и применили табельное оружие, выстрелив в качестве предупреждения в воздух, а затем — по колесам автомобиля для его принудительной остановки.
Нарушитель был задержан в трех километрах от р.п. Чердаклы Ульяновской области. В полиции отмечают, что после задержания пьяный нарушитель продолжил вести себя неадекватно, в связи с чем пришлось на него надеть наручники. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель города Тольятти. От медосвидетельствования он отказался. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).
В полиции отмечают, что после составления протоколов о нескольких нарушениях (невыполнение требований сотрудников полиции об остановке и прохождении медосвидетельствования, а также о неповиновении полицейским) нарушитель передан инициаторам розыска — ГУ МВД по Самарской области.