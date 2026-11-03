В Ульяновске полиция в погоне со стрельбой поймала разыскиваемого нарушителя из Тольятти

Как отмечают в ведомстве, в ходе несения службы в Заволжском районе Ульяновска в ночное время сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль. На их требования остановиться водитель не отреагировал, после чего полицейские бросились за ним в погоню и применили табельное оружие, выстрелив в качестве предупреждения в воздух, а затем — по колесам автомобиля для его принудительной остановки.