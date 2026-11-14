Под Ульяновском полиция в ходе погони задержала водителя без прав

Как отмечают в полиции, водитель пытался скрыться от полицейских в закоулках поселка, но не смог оторваться от преследования. В частном секторе он остановил автомобиль и попытался скрыться бегом, но сотрудники ГАИ догнали беглеца. Выяснилось, что 23-летний водитель не имеет прав на управление транспортным средством. На нарушителя составлены протоколы по фактам управления автомобилем без водительских прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ штраф до 15 тыс. руб.) и невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, штраф до 10 тыс. руб.). Автомобиль помещен на спецстоянку.