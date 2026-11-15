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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга-Урал

Снаряд БПЛА, попавший в жилой дом в Нижнекамске, не сработал

Боевая часть беспилотника, который попал в одну из квартир многоэтажного дома в Нижнекамске, не сработала. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«По счастливой случайности снаряд беспилотника не сработал. Все жильцы были оперативно эвакуированы, на время устранения повреждений они размещены в пунктах временного размещения. Им предоставлено горячее питание, дежурит медицинский работник», — говорится в сообщении.
Сегодня Закамская зона Татарстана подверглась атаке беспилотников. В Нижнекамске дроны попали в жилой дом и промышленные объекты. Кроме того, утром на станции Биклянь из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом. Изначально сообщалось о трех пострадавших, позже их число выросло до шести.

Авторы

  • Влас Северин