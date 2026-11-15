Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до шести
Один человек госпитализирован
В результате атаки беспилотников на Нижнекамск пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший, сотрудник Росгвардии — госпитализирован, сообщил мэр города Радмир Беляев в соцсетях.
По его словам, избежать жертв удалось благодаря своевременной эвакуации. На оперативном совещании глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия атаки, вызвавшие локальные перебои с подачей тепла и горячей воды.
Сегодня Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. В Нижнекамске дроны попали в жилой дом и промышленные объекты. Кроме того, утром на станции Биклянь из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом.