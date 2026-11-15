Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга-Урал

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до шести

Один человек госпитализирован
В результате атаки беспилотников на Нижнекамск пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший, сотрудник Росгвардии — госпитализирован, сообщил мэр города Радмир Беляев в соцсетях.
Рустам Минниханов посетил Нижнекамск после атаки БПЛА

Рустам Минниханов посетил Нижнекамск после атаки БПЛА

Канал раиса Татарстана Рустама Минниханова в MAX

По его словам, избежать жертв удалось благодаря своевременной эвакуации. На оперативном совещании глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия атаки, вызвавшие локальные перебои с подачей тепла и горячей воды.
Сегодня Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. В Нижнекамске дроны попали в жилой дом и промышленные объекты. Кроме того, утром на станции Биклянь из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом.

Авторы

  • Влас Северин