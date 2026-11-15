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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга-Урал

На станции Биклянь в Татарстане из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна

На место были направлены два пожарных поезда
На станции Биклянь Куйбышевской железной дороги в Нижнекамске в результате падения обломков беспилотника загорелась цистерна с этилбензолом в отдельно стоящем грузовом составе. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Из-за происшествия скорректировали маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск — Нижнекамск: на участке Круглое Поле — Нижнекамск его курсирование отменили с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение. На место были направлены два пожарных поезда.
По состоянию на 12:57, возгорание было полностью ликвидировано, движение по станции возобновлено в штатном режиме.

Авторы

  • Влас Северин