На станции Биклянь в Татарстане из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна
На место были направлены два пожарных поезда
На станции Биклянь Куйбышевской железной дороги в Нижнекамске в результате падения обломков беспилотника загорелась цистерна с этилбензолом в отдельно стоящем грузовом составе. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Из-за происшествия скорректировали маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск — Нижнекамск: на участке Круглое Поле — Нижнекамск его курсирование отменили с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение. На место были направлены два пожарных поезда.
По состоянию на 12:57, возгорание было полностью ликвидировано, движение по станции возобновлено в штатном режиме.