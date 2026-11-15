На станции Биклянь в Татарстане из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна

Из-за происшествия скорректировали маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск — Нижнекамск: на участке Круглое Поле — Нижнекамск его курсирование отменили с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение. На место были направлены два пожарных поезда.