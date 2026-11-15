В Мурманской области законопроект о запрете продажи вейпов рассмотрят до конца ноября
Ограничения не затронут системы нагревания табака IQOS и Glo
Законопроект о запрете розничной продажи вейпов внесут в Мурманскую областную думу на следующей неделе. Депутаты планируют рассмотреть его до конца ноября. Сроки назвал губернатор региона Андрей Чибис на прямой линии.
Ограничения не затронут системы нагревания табака, в том числе IQOS и Glo. Контролировать соблюдение запрета будет региональное министерство туризма и предпринимательства.
О подготовке инициативы Андрей Чибис сообщал еще 12 октября. Тогда губернатор заявил, что власти намерены воспользоваться правом регионов запрещать продажу электронных сигарет. Такое полномочие субъекты получили после принятия федерального закона: ограничения можно вводить с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. Подробнее о том, как регионы Северо-Запада готовятся к запрету, «Ъ» писал в материале «Регионы начинают запариваться».
По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина на 7 ноября, запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним уже действует в 17 регионах России, еще в 39 субъектах готовят соответствующие инициативы. В их числе — Мурманская область.