В Челябинске пройдут общественные слушания по планировке территории лыжной базы

Администрация Челябинска опубликовала постановление № 378-П, регламентирующее проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска. Постановление подписал глава Челябинска Алексей Лошкин. Инициатором слушаний в постановлении указано ООО «Резерв 3» — структура крупного застройщика «Брусника».