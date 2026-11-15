В Челябинске пройдут общественные слушания по планировке территории лыжной базы
Администрация Челябинска опубликовала постановление № 378-П, регламентирующее проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска. Постановление подписал глава Челябинска Алексей Лошкин. Инициатором слушаний в постановлении указано ООО «Резерв 3» — структура крупного застройщика «Брусника».
Речь идет о смене зонирования части земли, отведенной под проект комплексного развития территории (КРТ) бывшей лыжной базы, расположенной рядом с пересечением Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. Договор КРТ был заключен между администрацией Челябинска и «Брусникой» в декабре прошлого года. Проект предусматривает снос действующего здания лыжной базы и строительство на ее площадке жилого микрорайона и многофункционального жилого комплекса, включающего поле для мини-футбола, зал для настольного тенниса, прокат инвентаря для зимних видов спорта, а также нового здания для муниципальной школы карате. Кроме того, на участке сохранят существующее футбольное поле и каток.
После объявления о реновации территории лыжной базы в январе 2026 года местные жители создали петицию против стройки, размещенную в социальной сети «ВКонтакте». Основные требования: расторгнуть договор КРТ, не допустить изменения категории земельного участка и выдачи разрешения на строительство домов. По мнению авторов петиции, спортивная инфраструктура и лес, примыкающий к участку, пострадают в результате строительства. Застройщик со своей стороны неоднократно уверял горожан и массмедиа, что ни лес, ни спортивная инфраструктура не пострадают, в том числе потому, что на участке КРТ нет леса.
Общественные слушания пройдут 26 ноября в Доме архитектора.