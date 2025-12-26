Застройщик из Екатеринбурга реализует проект КРТ на лыжной базе в Челябинске

Администрация Челябинска и федеральный застройщик «Брусника» (Екатеринбург) заключили договор о комплексном развитии территории на северо-западе города. На участке, включающем лыжную базу, планируется построить жилой дом и многофункциональный спортивный комплекс, сообщает пресс-служба «Брусники».

Предназначенная под КРТ площадка расположена в границах Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. Спортивный комплекс будет включать поле для мини-футбола, зал для настольного тенниса, прокат инвентаря для зимних видов спорта. Рядом с ним также планируется построить школу каратэ, которая сейчас расположена в помещении лыжной базы. Пространство учебного заведения за счет нового здания увеличится в полтора раза. При завершении строительства школу планируется передать в муниципальную собственность. Футбольные поля и каток, которые сейчас функционируют на лыжной базе, застройщик намерен реконструировать. Существующее здание базы снесут.

Парковочные места на участке планируют разместить под землей. Застройщик также организует пешеходные маршруты для доступа к построенным объектам. Детальный проект обещают представить во второй половине 2026 года.

Это уже второй проект КРТ, реализуемый «Брусникой» в Челябинске. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дочерняя компания застройщика — ООО «Строительная компания „Гефест“» в январе 2023 года приобрела право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в центре Челябинска между улицами Пушкина и Свободы. Директор филиала «Брусники» в Челябинске Дмитрий Ступин комментировал, что приступить к строительству жилого комплекса на месте старых домов планируется в 2026 году. Максимальная площадь застройки составит 8,5 тыс. кв. м.

Ольга Воробьева