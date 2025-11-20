Деловая активность Верховного уровня

За десять месяцев текущего года число обращений в Верховный суд РФ (ВС) по арбитражным делам снизилось вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 и 2023 годов. Главной причиной уменьшения количества жалоб в ВС по бизнес-спорам юристы по-прежнему называют прошлогоднее повышение госпошлин, отмечая также влияние кадровых перестановок в суде. Вместе с тем количество переданных в экономколлегию дел в абсолютных цифрах уменьшилось только на треть, а шансы на передачу, наоборот, примерно на треть выросли: с 1,4–1,5% до 1,9% в 2025 году.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На основе данных картотеки арбитражных дел “Ъ” произвел подсчеты и проанализировал изменения в рассмотрении ВС арбитражных споров за прошедшие десять месяцев 2025 года и сравнил ее с тем же периодом 2024 и 2023 годов. Так, за январь—октябрь 2023 года ВС рассмотрел 29 825 жалоб, по которым 406 дел было передано в экономколлегию. За тот же период 2024 года судьями высшей инстанции рассмотрено 26 629 жалоб и передано 399 дел. За десять месяцев 2025 года ВС изучил 13 494 жалобы, а до коллегии дошли 257 дел. Таким образом, общее число обращений в ВС по экономическим спорам снизилось почти вдвое — на 49,3% к 2024 году и на 54,8% к 2023 году. Изменения в Налоговый кодекс, согласно которым был увеличен размер судебных пошлин, вступили в силу с 9 сентября 2024 года, и после этого число обращений в ВС стало уменьшаться. Снижение за десять месяцев 2024 года по отношению к 2023-му незначительное, так как на рассмотрение жалобы ВС по закону отводится два месяца (или три месяца, если материалы дела истребуются из первой инстанции). Таким образом, в сентябре—октябре в основном судьи ВС рассматривали жалобы, поступившие летом 2024 года, еще до увеличения госпошлин. Вместе с тем рассмотрение ВС дел в 2025 году уже точно происходит по тем жалобам, которые были поданы после начала действия поправок к Налоговому кодексу. Количество переданных в коллегию дел в абсолютных величинах в 2025 году снизилось на 36,7% к показателю 2023 года и на 35,6% к 2024 году. Между тем если шансы на передачу дела в экономколлегию в январе—октябре 2023 года составляли 1,36% и 1,5% в том же периоде 2024 года, то в 2025 году они возросли до 1,9%, то есть примерно на треть. Подробно о данных за первое полугодие 2025-го “Ъ” писал 2 июля. Анализ же периода с июля по октябрь показывает резкие колебания в отдельные месяцы. В частности, в июле 2025 года произошел существенный скачок в доле переданных в коллегию экономических споров — до 2,35%, тогда как в том же месяце 2024 года она составляла 1,9%, а годом ранее не дотягивала до 1,7%. Если говорить об абсолютных цифрах, при двукратном уменьшении числа жалоб количество передач в коллегию в июле снизилось меньше — лишь на 40% к 2024-му и на 32% к 2023 году. Август же характеризовался значительным провалом — шанс на попадание дела в экономколлегию составил всего 0,78% против 1,73% в 2024-м и 1,39% в 2023 году. Общее количество рассмотренных жалоб в этом месяце снизилось на 41% и на 62% соответственно (к 2024 и 2023 годам). Сентябрьские данные интересны тем, что уже в 2024 году неожиданно произошло значительное уменьшение количества рассмотренных ВС обращений по бизнес-спорам — на 26% к сентябрю 2023 года. Возможно, благодаря этому снижение в сентябре 2025-го оказалось всего на 34% год к году. Доля передач дел в коллегию в этом месяце колебалась не сильно: 1,36% в 2023-м, 1,25% в 2024-м и 1,15% в 2025 году. При этом в октябре 2024 года резкого снижения числа рассмотренных ВС жалоб на наблюдалось — оно уменьшилось всего на 10% к 2023-му, поэтому основное падение пришлось на октябрь 2025 года — минус 43,5% к предыдущему году. Однако шансы на передачу дела в экономколлегию в этом месяце заметно выросли: 2,2% в 2025 году против 1,5% в 2024-м и 1,23% в 2023 году. К тому же в сравнении с предыдущим месяцем в октябре 2025 года доля передач дел в экономколлегию увеличилась почти вдвое — с 1,15% до 2,2%. Отметим, что после увеличения госпошлин не произошло падения числа обращений в арбитражные суды первой инстанции, то есть снижения количества исков, следует из статистики судебного департамента при ВС за первую половину 2025 года. Уменьшение активности участников бизнес-споров заметно только на этапах обжалования судебных решений в вышестоящих инстанциях (подробнее об этом — в колонке).

Статистика и госпошлины Большинство юристов, опрошенных “Ъ”, считают, что главной причиной снижения числа обращений в ВС и количества переданных в экономколлегию дел стало увеличение размера судебных пошлин. Поскольку статистически вероятность передачи жалобы на рассмотрение коллегии составляет 1–2%, тратить 80 тыс. руб. хочется далеко не всем, объясняет управляющий партнер АБ «Бартолиус» Тахмина Арабова. Причем увеличение госпошлин затронуло все этапы судебного производства начиная с подачи иска, напоминает партнер Novator Legal Group Александр Катков. Жалоб по арбитражным спорам в ВС стало значительно меньше, но процент передаваемых в экономколлегию дел даже вырос, указывает советник МКА «Авангард Права» Дмитрий Авдеев. В связи с этим он считает, что «снижение массы обращений — это не симптом ослабления или замедления верховного правосудия, а скорее признак его взросления вместе с развитием всей судебной системы в целом». Кроме того, господин Авдеев напоминает, что «государство активно занимается разгрузкой судебной системы — это и предотвращение возникновения споров, и увеличение досудебных и внесудебных механизмов разрешения несложных вопросов, и расширение предмета упрощенного судопроизводства». При этом не до конца ясно, почему количество передач дел в экономколлегию значительно упало уже в сентябре 2024 года. «Вероятнее всего, это связано с отпускным периодом у судей, а также перегрузкой экспедиции и канцелярии ВС, вызванной повышенным количеством жалоб», поскольку все хотели успеть подать жалобу до увеличения госпошлин, рассуждает Александр Катков. По его мнению, этим объясняется «столь неравномерное распределение числа поданных и переданных жалоб по сравнению с прошлыми годами», а также нормализация статистики в октябре 2024 года. Торопливость при подаче жалоб могла сказаться и на их качестве, что, соответственно, привело к снижению количества и доли переданных в коллегию дел в этом месяце, предполагает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Владимир Клименко. К тому же судьи, вероятно, изменили подход к своей работе, полагает управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков: «Они оказались готовы к более тщательной и вдумчивой проверке поступающих обращений, появилась возможность уделить больше внимания качеству отбора». В 2025 году наиболее заметна просадка в августе, в котором на рассмотрение экономколлегии было передано всего девять дел. При этом господин Авдеев отмечает, что структура массива жалоб в целом неравномерна: «В одни месяцы обоснованных жалоб больше, в другие меньше, поэтому доля передач всегда будет колебаться, и это нормально». Долгосрочные наблюдения показывают, что разница в передачах по месяцам может отличаться почти в три раза, также всегда на активности сказываются праздничные и отпускные периоды, подтверждает госпожа Арабова. В условиях снижения количества дел, рассматриваемых экономколлегией, юристы ожидали повышения качества судебных актов. Александр Катков пока не видит существенных изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону: «Как и всегда были дела, вызывавшие широкое обсуждение в юридическом и бизнес-сообществе, и дела, которые не предавались широкому обсуждению, но позиции по ним были столь же важны». Господин Носков допускает, что судьи ВС могли «скорректировать свою рабочую стратегию, учитывая повышение пошлин и прогнозируя естественное сокращение потока дел», и теперь у них появилась возможность сфокусироваться на действительно новых, значимых делах, способных внести вклад в развитие судебной практики. Вместе с тем, по наблюдениям Тахмины Арабовой, «если ранее около 30% дел носили важный прецедентный характер, то теперь количество таких дел уменьшилось». Все чаще в экономколлегию передаются так называемые повторки, в которых судебные акты отменяются по вопросам, которые ВС ранее уже разрешил, а также дела, в которых нижестоящие инстанции допустили ординарные ошибки, указывает госпожа Арабова. Кроме того, отмечает адвокат КА Delcredere Егор Ковалев, малоинформативными продолжают оставаться определения об отказе в передаче жалобы. Но по мере того, как судьи будут осознавать появившуюся возможность уделять больше внимания каждому конкретному делу, можно ожидать позитивных изменений в качестве судебных актов, рассчитывает Игорь Носков. Впрочем, «качество решений — вещь субъективная», но разбор сложных дел стал более «лабораторным» за счет высвободившегося ресурса, отмечает Дмитрий Авдеев. Он рассчитывает, что в дальнейшем «бесполезная рутина будет отнимать меньше ресурса у ВС и он будет расходоваться на более качественное рассмотрение по-настоящему сложных дел».

Кадры и статистика Помимо повышения судебных пошлин юристы отмечают и другие факторы, которые могли повлиять на ситуацию с рассмотрением дел. Этот год для ВС является «исторической вехой, ознаменованной и тяжелой утратой, и кадровыми решениями, и новыми ожиданиями», говорит гендиректор юркомпании «Митра» Сослан Каиров. В июле 2025 года умерла Ирина Подносова, сменившая на посту председателя ВС Вячеслава Лебедева, умершего в феврале прошлого года. Новым главой ВС стал Игорь Краснов, ранее занимавший должность генпрокурора. Все произошедшие события «не могли не отразиться на ритмичности рассмотрения жалоб и их передаче в экономколлегию», считает Сослан Каиров. Он также отмечает, что «ключевые события пришлись на период отпусков» и по ряду жалоб сроки рассмотрения продлевались вплоть до ноября. «На практике юристы и бизнес всегда пристально следят за тем, какой курс задают первые лица, и в периоды неопределенности склонны занимать осторожную позицию»,— указывает господин Авдеев. Кроме того, в конце октября шесть судей были переведены из экономической коллегии ВС в административную и гражданскую коллегии в том же суде. В итоге состав экономколлегии сократился на четверть — с 22 до 16 судей. При этом пока размещена только одна вакансия на пост судьи экономколлегии ВС. По мнению Александра Каткова, «оценить последствия таких перестановок можно будет лишь в будущем». Дмитрий Авдеев полагает, что причиной сокращения числа судей в экономколлегии стало как раз уменьшение числа поступающих по арбитражным спорам жалоб и, соответственно, снижение нагрузки на коллегию. Тахмина Арабова обращает внимание на существенное снижение активности первого судебного состава экономколлегии по делам о несостоятельности. Из шести переведенных в другие коллегии судей пятеро как раз входили в состав по банкротным делам, по которым, вероятно, больше всего уменьшилось число поступающих в ВС жалоб, рассуждает Егор Ковалев. «По низкомаржинальным спорам, которых много и в делах о банкротстве, сквозное оспаривание во всех инстанциях сейчас просто нерентабельно»,— поясняет господин Ковалев. Свое влияние могли оказать и отголоски банкротного моратория, полагает Владимир Клименко: «Снижение количества инициированных споров в рамках банкротства спустя год-полтора могло привести к уменьшению количества жалоб по таким делам в ВС». По мнению Дмитрия Авдеева, учитывая двукратное снижение потока обращений, сейчас острой необходимости в пополнении состава экономколлегии ВС нет. Другие юристы, напротив, считают важным сохранить или даже увеличить количество судей по бизнес-спорам. После кадровых перестановок «обнажаются» вопросы корпоративного, энергетического, вещного, процессуального права, сильно «ослаблен» блок «банкротчиков», указывает госпожа Арабова. При этом, добавляет Александр Катков, банкротный и гражданский судебные составы коллегии являются важными «локомотивами» развития частного права в России, а эти сферы права наиболее значимы для бизнеса, поэтому «именно эти судебные составы должны усиливаться». Господин Носков согласен с необходимостью усиления первого (банкротного) состава, так как в этой сфере «поддержание квалифицированного состава судей критически важно для обеспечения единообразия практики и глубины анализа сложных вопросов». Юрист также считает целесообразным рассмотреть увеличение числа судей во втором и третьем составах, рассматривающих дела по недвижимости, строительству, налоговым и антимонопольным спорам: «Это позволило бы снизить нагрузку и ускорить разбирательство по ключевым для экономического оборота категориям дел».

Экономперспективы Продолжится ли тренд на снижение количества жалоб и, соответственно, переданных в экономколлегию дел, или «нижний порог» уже достигнут, пока непонятно. Юристы расходятся в прогнозах в зависимости от изменения обстоятельств. По мнению Егора Ковалева, пик падения уже пройден, а эффект от повышения пошлин иссяк. Сослан Каиров, напротив, полагает, что тренд на снижение числа дел сохранится до тех пор, пока не будут сформированы окончательные очертания каждого из трех судебных составов экономколлегии. Тахмина Арабова прогнозирует уменьшение количества рассматриваемых экономколлегией дел в год с 500, как было в 2018–2023 годах, до 120–150. Впрочем, если в ближайшее время состав коллегии увеличат до предельного количества в 25 судей, количество рассматриваемых арбитражных дел тоже возрастет, уверена она. На текущий момент рано говорить об устойчивой динамике подачи жалоб в ВС, к тому же стороны споров и консультирующие их юристы пока не выработали устойчивых ориентиров в новых условиях, полагает Игорь Носков. По его мнению, ответы на ключевые вопросы — приведет ли повышение размера пошлин к реальному росту качества рассмотрения ВС дел на этапе отбора для передачи и повысится ли в итоге качество рассмотрения дел в экономколлегии,— скорее всего, потребуют нескольких лет наблюдений. «Только после накопления достаточного массива данных можно будет сделать обоснованные выводы. И когда это произойдет, ситуация с количеством подаваемых жалоб и передаваемых на рассмотрение коллегии дел окончательно стабилизируется»,— заключает юрист.

Анна Занина, Ян Назаренко

