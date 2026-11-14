На Ставрополье медиана зарплаты в сельском хозяйстве за год выросла на 22%

За 9 месяцев 2026 года на hh.ru в сфере сельского хозяйства региона опубликовано 1,6 тыс. вакансий и 4,2 тыс. резюме. По данным hh.индекса, уровень конкуренции в профсфере составил семь активных резюме на вакансию, что, по словам Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда региона. По словам эксперта, дефицита специалистов АПК не зафиксировано. Наиболее высокая конкуренция среди соискателей наблюдается среди технологов (18 резюме на вакансию) и сервисных инженеров (12).