На Ставрополье медиана зарплаты в сельском хозяйстве за год выросла на 22%
Медиана зарплаты, предлагаемой работодателями в сфере сельского хозяйства Ставропольского края на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru, в январе-сентябре 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого выросла на 22% — до 99,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.
Для сравнения, в Ростовской области показатель за год увеличился на 107% (до 188,1 тыс. руб.), а в Краснодарском крае — на 25% (до 107,8 тыс. руб.).
Больше всего работодатели в сфере сельского хозяйства Ставрополья в январе-сентябре готовы были платить машинистам (медиана зарплатных предложений — 184,6 тыс. руб.), зоотехникам (110 тыс. руб.), агрономам (95,7 тыс. руб.), ветеринарным врачам (90 тыс. руб.), сервисным инженерам, инженерам-механикам (81,5 тыс. руб.) и технологам (80 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2026 года на hh.ru в сфере сельского хозяйства региона опубликовано 1,6 тыс. вакансий и 4,2 тыс. резюме. По данным hh.индекса, уровень конкуренции в профсфере составил семь активных резюме на вакансию, что, по словам Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда региона. По словам эксперта, дефицита специалистов АПК не зафиксировано. Наиболее высокая конкуренция среди соискателей наблюдается среди технологов (18 резюме на вакансию) и сервисных инженеров (12).
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