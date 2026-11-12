В АПК Кубани больше всего готовы платить машинистам, агрономам и зоотехникам
В Краснодарском крае медиана предлагаемой на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru заработной платы в сфере сельского хозяйства в январе—сентябре достигла 107,8 тыс. руб. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.
Больше всего работодатели готовы платить машинистам (медиана — 158,4 тыс. руб.), агрономам (98,1 тыс. руб.), зоотехникам (92,3 тыс. руб.), сервисным инженерам и инженерам-механикам (90,5 тыс. руб.), технологам (88,2 тыс. руб.) и ветеринарным врачам (78,9 тыс. руб.).
С января по сентябрь 2026 года на платформе hh.ru опубликовано более 6 тыс. вакансий и 18,4 тыс. резюме в сфере сельского хозяйства Краснодарского края. По данным hh.индекса, уровень конкуренции составил восемь активных резюме на одно предложение от работодателя (при норме от 4 до 8), что, по мнению Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда в этой отрасли. По итогам сентября наиболее остро соискатели конкурировали за позицию сервисного инженера (в среднем 17 резюме на одну вакансию) и технолога (9).
Директор по персоналу ООО «Кубань-Вино» Татьяна Марченко считает, что ситуация на рынке труда в АПК Краснодарского края в 2026 году характеризуется сочетанием роста заработных плат и структурного дефицита квалифицированных кадров. «Регион предлагает одни из самых высоких зарплат в отрасли по стране, но по-прежнему не может закрыть потребности в рабочих специальностях и специалистах среднего звена»,— прокомментировала эксперт.
Руководитель проекта «Бетарен Академия» компании «Щелково Агрохим» Оксана Капустина напомнила, что год назад эксперты на выставке «ЮГАГРО» говорили о том, что дефицит кадров в АПК усиливается и закрывается в основном за счет замещения выбывающих, а не за счет притока специалистов в отрасль.
«Регион тогда оценивал замещающую кадровую потребность АПК в 40,6 тыс. человек — это пятое место среди всех отраслей края. Но главное — не количество, а качество. Люди на рынке есть, а нужных специалистов не хватает. Это связано, на мой взгляд, со следующим. Во-первых, средний возраст работника в сельском хозяйстве страны — около 50 лет. Во-вторых, региону нужны в основном специалисты со средним профессиональным образованием, а выпускается больше людей с высшим. В-третьих, технологическое обновление отрасли повышает требования к работникам быстрее, чем успевает трансформироваться система профильного образования»,— отметила Оксана Капустина.
Подробнее о том, как агропромышленный комплекс Кубани справляется с кадровыми проблемам,— в материале «Профпосев».