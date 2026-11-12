В АПК Кубани больше всего готовы платить машинистам, агрономам и зоотехникам

С января по сентябрь 2026 года на платформе hh.ru опубликовано более 6 тыс. вакансий и 18,4 тыс. резюме в сфере сельского хозяйства Краснодарского края. По данным hh.индекса, уровень конкуренции составил восемь активных резюме на одно предложение от работодателя (при норме от 4 до 8), что, по мнению Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда в этой отрасли. По итогам сентября наиболее остро соискатели конкурировали за позицию сервисного инженера (в среднем 17 резюме на одну вакансию) и технолога (9).