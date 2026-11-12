Ольга Валуева также считает, что способность зумеров быстро осваивать технологии и находить нестандартные решения для АПК особенно важна на фоне механизации и цифровизации. В ГК «Абрау-Дюрсо» работает около 3 тыс. человек. Около 16% из них — сотрудники до 30 лет. «Молодых сотрудников становится больше: в 2024–2025 годах их было около 420 человек, а в 2026 году стало примерно на 7% больше. Мы целенаправленно работаем со студентами и выпускниками. Кроме того, растет туристическое направление, куда молодежь приходит особенно охотно»,— рассказывает Ольга Валуева.