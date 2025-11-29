Пули, бомбы и ножи

35 лет назад, в ноябре 1990 года, на Красной площади в Москве была предпринята попытка убийства первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом и о других покушениях на первых лиц государства — императоров России, советских руководителей, президентов нашей страны — в материале «Ъ».

Александр II Пистолетный выстрел 25-летнего Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 года принято считать первым покушением на императора в истории России, с него же началась полувековая эпоха революционного террора. Каракозов стрелял из толпы, которая собралась в ожидании завершения прогулки Его Величества по Летнему саду в Санкт-Петербурге. Стрелка толкнул стоявший рядом крестьянин Осип Комиссаров, и пуля пролетела над головой императора. Сразу после покушения возникли споры, кто за ним стоит: недовольные отменой крепостного права помещики, радикальная молодежь, считавшая проведенные Александром II либеральные реформы недостаточными, студенты-нигилисты (недавно вышел роман Ивана Тургенева «Отцы и дети») или же поляки, чье недавнее восстание, направленное на восстановление Польши в границах 1772 года, было жестоко подавлено. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Покушение на Александра II в Санкт-Петербурге 4 апреля 1866 года, иллюстрация Дмитрия Кардовского Фото: Culture Club / Getty Images Мотивы своего поступка Дмитрий Каракозов изложил в прокламации «Друзьям-рабочим», в которой призывал народ к установлению социалистического строя после цареубийства. На рисунке: Каракозов перед повешением 3 сентября 1866 года, работа Ильи Репина —свидетеля публичной казни Фото: Илья Репин Следующая фотография 1 / 2 Покушение на Александра II в Санкт-Петербурге 4 апреля 1866 года, иллюстрация Дмитрия Кардовского Фото: Culture Club / Getty Images Мотивы своего поступка Дмитрий Каракозов изложил в прокламации «Друзьям-рабочим», в которой призывал народ к установлению социалистического строя после цареубийства. На рисунке: Каракозов перед повешением 3 сентября 1866 года, работа Ильи Репина —свидетеля публичной казни Фото: Илья Репин Дмитрий Каракозов был сыном помещика, бывшим студентом и членом кружка, близкого к тайному обществу «Земля и воля» — его участники ставили своей целью подготовку крестьянской революции. При обыске у Каракозова нашли журнал «Русское слово», считавшийся рупором нигилизма, и учрежденный еще Пушкиным журнал «Современник». В итоге журналы закрыли, стрелка повесили, толкнувшего его крестьянина возвели в потомственное дворянство (в 1892-м он умрет от белой горячки). Император пошел на уступки охранительному курсу — «Великие реформы» начали сворачивать, в стране развернули жандармский террор. Уже через год в Александра II, находившегося с визитом в Париже, стрелял 20-летний Антон Березовский — эмигрировавший из России поляк. Свести счеты с императором он хотел за подавление польского мятежа. При выстреле пистолет разорвало, пуля вылетела, но попала в лошадь царского экипажа. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Березовский был приговорен парижским судом к пожизненным каторжным работам в Новой Каледонии. В 1906 году был амнистирован, умер там же в 1916-м. На иллюстрации газеты d'Epinal: покушение на Александра II в Париже 25 мая 1867 года

Фото: d`Epinal К террору, как к методу политической борьбы, революционное движение вернулось спустя десятилетие. 22 марта 1879 года 32-летний народник Александр Соловьев выпустил в Александра II четыре или пять пуль из револьвера, но только пробил в нескольких местах его шинель. 19 ноября того же года народовольцы пытались подорвать императорский поезд, но взорвали поезд свиты — монарх не пострадал. Через три месяца в Зимнем дворце взорвались 30 кг динамита — 23-летний Степан Халтурин устроился туда столяром и несколько месяцев носил взрывчатку, подорвав ее в обеденный час над столовой. Погибли 11 человек, но император в очередной раз чудом спасся, просто опоздав на обед. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате двух взрывов 1 марта 1881 года погибли четыре человека. При первом смертельные ранения получили казак лейб-гвардии Александр Малеичев и 14-летний крестьянин Николай Максимов Захаров. При втором — Александр II и его непосредственный убийца 24-летний Игнатий Гриневицкий. Ранения получили около 20 человек

Фото: wikipedia.org 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала боевики метали в императорский экипаж ручные бомбы. От первой монарх не пострадал, от второй, брошенной прямо под ноги, скончался. Через месяц пятерых первомартовцев, как называли организаторов и исполнителей преступления — 19-летнего Николая Рысакова, 22-летнего Тимофея Михайлова, 27-летних Софью Перовскую и Николая Кибальчича и 29-летнего Андрея Желябова,— повесили. Их казнь оказалась последним публичным исполнением смертного приговора в дореволюционной России.

Александр III После смерти императора-реформатора его сын отправил в отставку министра внутренних дел Михаила Лорис-Меликова, отверг предложенный им план политических преобразований («Конституцию Лорис-Меликова») и взял курс на контрреформы, укреплявшие самодержавие. Все не одобренные российским правительством организации немедленно подавлялись. Основная оппозиционная сила — партия «Народная воля» фактически прекратила существование. В конце 1886 года студенты Петербургского университета, 22-летний Петр Шевырев и 20-летний Александр Ульянов, брат будущего лидера революции 1917 года Владимира Ленина, организовали «террористическую фракцию» уже несуществующей «Народной воли», задумав убийство Александра III. Покушение посредствам бомбометания запланировали на 1 марта 1887 года, годовщину смерти Александра II. Готовились несколько месяцев, однако до конца дело не довели. За две недели до покушения страну покинул участник фракции Орест Говорухин (вернется лишь в 1925-м), следом под предлогом лечения от туберкулеза уехал в Крым Петр Шевырев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На третьем курсе Петербургского университета Александр Ульянов (на фото) получил золотую медаль за работу по зоологии беспозвоночных. Впоследствии медаль заложил. По одной версии, чтобы купить компоненты для взрывчатки, по другой — дать денег Говорухину на бегство Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Зарубежная пресса писала о казни юных революционеров-народовольцев: «Для пяти казнимых было поставлено только три виселицы, и, таким образом, Шевырев (на фото) и Ульянов вынуждены были присутствовать при муках своих товарищей» Фото: wikipedia.org Следующая фотография 1 / 2 На третьем курсе Петербургского университета Александр Ульянов (на фото) получил золотую медаль за работу по зоологии беспозвоночных. Впоследствии медаль заложил. По одной версии, чтобы купить компоненты для взрывчатки, по другой — дать денег Говорухину на бегство Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Зарубежная пресса писала о казни юных революционеров-народовольцев: «Для пяти казнимых было поставлено только три виселицы, и, таким образом, Шевырев (на фото) и Ульянов вынуждены были присутствовать при муках своих товарищей» Фото: wikipedia.org В итоге группа была раскрыта, 15 человек арестованы, 5 из них, в том числе Ульянов и Шевырев (его арестовали в Ялте), повешены в Шлиссельбургской крепости 8 мая. Некоторые исследователи, указывая на странности в истории с подготовкой теракта, выдвигают предположения о том, что «террористическая фракция» была придумана спецслужбами.

Николай II Последний император пережил покушение еще до вступления на престол, во время путешествия по Евразии в 1891 году. Поездка носила официальный характер, но также для наследника российского трона была составлена обширная развлекательная программа. 29 апреля цесаревич двигался на рикше по узкой улице города Оцу, когда из толпы выскочил полицейский и дважды ударил его саблей. Раны оказались несерьезными. Полицейским был 36-летний бывший самурай Цуду Сандзо. Свой поступок он мотивировал негодованием по поводу оказываемых гостю из России почестей и убежденностью в том, что иностранец — шпион, изучающий слабые места в устройстве обороны Японии. Позже у него выявили проблемы с психикой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цесаревич с рикшей в Нагасаки, апрель 1891 года

Фото: Nagasaki City Library Archives Как известно, в Российской империи начало XX века — время потрясений. Глубокий социально-политический кризис, война с Японией, первая революция. По данным исследователей, в 1901–1916 годах жертвами революционного террора стали 17 тыс. человек. Наиболее «результативна» была «Боевая организация» при партии социалистов-революционеров (эсеров) — ее члены убили двух министров внутренних дел, великого князя, более 30 губернаторов. В марте 1907-го тайная полиция пресекла подготовку к покушению на императора, арестовав 28 эсеров во главе с 23-летним потомственным дворянином Борисом Никитенко. Террористы разрабатывали план проникновения в дворец в Царском Селе, пытаясь завербовать в свои ряды казака императорской гвардии. Никитенко казнили в августе того же года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Никитенко родился в семье артиллерийского офицера. Участвовал в подавлении Севастопольского восстания в ноябре 1905 года, после чего оставил службу и вступил в ряды «Боевой организации». Использовал псевдоним «Капитан»

Фото: wikipedia.org Исчерпав «традиционные» террористические методы, руководители «Боевой организации» обдумывали различные, иногда фантастические, варианты цареубийства — от взрыва яхты императора с помощью миниатюрной подводной лодки до авиаудара по царскосельскому дворцу с аэроплана. Министерство внутренних дел оценило опасность подобного теракта как высокую и летом 1909-го издало циркуляр, запрещающий воздухоплавателям летать в границах императорских резиденций.

Владимир Ленин Покушение на главного организатора Октябрьской революции планировалось практически сразу после установления в Петрограде советской власти. В декабре 1917 года Ленин отдыхал с женой и сестрой в финском санатории «Халила», о чем узнали члены антибольшевистского петроградского подполья и тайно доставили туда два револьвера и гранаты. Исполнитель покушения — 24-летний эсер Николай Мартьянов прибыл в санаторий 28 декабря, но опоздал — за два часа до этого Ленин уехал в Петроград. 1 января 1918 года, за несколько дней до открытия — и закрытия — Учредительного собрания, автомобиль Ленина обстреляли неизвестные. Пули пробили кузов, крылья, переднее стекло. Владимир Ильич не пострадал. За первым и вторым покушениями стояли деятели «Петроградского союза георгиевских кавалеров». 22 января Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК, арестовала 17 офицеров-заговорщиков, в том числе Николая Мартьянова. По распоряжению Ленина они были отправлены на фронт, а следствие по делу прекращено. Мартьянов эмигрировал в США и до конца жизни занимался издательским делом, умер в 1984-м в возрасте 90 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Санаторий «Халила» был построен в 1889 году на территории одноименного финского имения (сегодня — Выборгский район Ленобласти) и долгое время оставался единственным в царской России государственной здравницей для легочных больных в северной части страны Фото: Finna.fi Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны Николай Николаевич Мартьянов (на фото) — сын Николая Михайловича Мартьянова, основателя одного из старейших краеведческих музеев в Сибири — Минусинского краеведческого музея Фото: Uniting Generations Следующая фотография 1 / 2 Санаторий «Халила» был построен в 1889 году на территории одноименного финского имения (сегодня — Выборгский район Ленобласти) и долгое время оставался единственным в царской России государственной здравницей для легочных больных в северной части страны Фото: Finna.fi Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны Николай Николаевич Мартьянов (на фото) — сын Николая Михайловича Мартьянова, основателя одного из старейших краеведческих музеев в Сибири — Минусинского краеведческого музея Фото: Uniting Generations 30 августа того же 1918 года после митинга на заводе Михельсона в Москве в Ленина стреляла 28-летняя эсерка Фанни Каплан. Ленин был ранен двумя пулями в шею и руку, но остался жив. В тот же день 22-летний студент Петроградского политехнического института Леонид Каннегисер застрелил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография У Фанни Каплан была богатая революционная биография. В 16 лет она примкнула к анархистам, в 1906-м была ранена при взрыве бомбы в Киеве, схвачена и царским судом приговорена к бессрочным каторжным работам. Потом присоединилась к эсерам Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images «Покушение Ф. Каплан на Ленина», картина Владимира Пчелина, 1927 год Фото: Государственный исторический музей Пуля, оставшаяся после ранения Ленина 30 августа 1918 года Фото: Государственный исторический музей Следующая фотография 1 / 3 У Фанни Каплан была богатая революционная биография. В 16 лет она примкнула к анархистам, в 1906-м была ранена при взрыве бомбы в Киеве, схвачена и царским судом приговорена к бессрочным каторжным работам. Потом присоединилась к эсерам Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images «Покушение Ф. Каплан на Ленина», картина Владимира Пчелина, 1927 год Фото: Государственный исторический музей Пуля, оставшаяся после ранения Ленина 30 августа 1918 года Фото: Государственный исторический музей Следствия как такового не проводилось. На допросе Каплан заявила, что считает Ленина предателем революции, а решение о покушении приняла после роспуска Учредительного собрания. Через четыре дня ее расстреляли, тело сожгли в бочке с бензином у стен Кремля. Каннегисера расстреляли в октябре. Через неделю после покушений Совет народных комиссаров РСФСР официально провозгласил «красный террор» как государственную политику, однако в реальности массовые репрессии начались сразу же после прихода к власти большевиков.

Иосиф Сталин До начала 1930-х Иосиф Сталин, живший в то время в Кремле, ходил на работу на Старую площадь пешком. 16 ноября 1931 года на Ильинке его случайно встретил бывший белый офицер, помощник резидента английской разведки в Москве Леонид Платонов-Петин. Последний сделал попытку выхватить револьвер, но сразу был задержан охраной и позднее осужден по пяти пунктам статьи 58 УК РСФСР, в том числе за терроризм и помощь международной буржуазии. Будущий «отец народов» пешие прогулки по Москве прекратил. В годы репрессий обвинение в намерении убить вождя было одним из самых распространенных. 1 декабря 1934 года 30-летний безработный Леонид Николаев застрелил первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова — одного из немногочисленных друзей и соратников Сталина. По мнению исследователей, это убийство Иосиф Виссарионович воспринял как начало осуществления плана устранения его лично. Через несколько дней развернулось так называемое кремлевское дело по обвинению группы сотрудников аппарата Центрального исполнительного комитета (ЦИКа), «готовивших покушение на членов правительства и т. Сталина». В 1935-м по этому делу были осуждены 109 человек, среди них 16 военнослужащих, 11 уборщиц и экс-председатель Всероссийского ЦИКа Лев Каменев, которого через год расстреляют по делу троцкистско-зиновьевского центра. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иосиф Сталин на палубе теплохода, июль 1925 года

Фото: РИА Новости 6 ноября 1942 года, за несколько дней до начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, 33-летний ефрейтор Савелий Дмитриев, выдав себя за часового на Красной площади, открыл огонь из винтовки по автомобилю, в котором, как он предполагал, находился Иосиф Сталин. В машине же ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян (никто не пострадал). Следствие длилось много лет. Искали связи стрелка с нацистами или контрреволюционными формированиями, но безуспешно. Свои действия Дмитриев объяснил тем, что хотел «совершить свой суд за обман народа». 25 августа 1950 года он был расстрелян. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По собственному признанию, к совершению теракта против руководителей СССР ефрейтор Савелий Дмитриев готовился с 1941 года, с момента повторного призыва в армию

Фото: НКВД СССР В 1943 году немецкая разведка готовила операцию «Длинный прыжок», целью которой было убийство руководителей антигитлеровской коалиции Иосифа Сталина, Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля на Тегеранской конференции. Руководил операцией 35-летний оберштурмбаннфюрер СС и диверсант Отто Скорцени, прославившийся освобождением и вывозом из Италии свергнутого диктатора Бенито Муссолини в том же году. В итоге немецкая резидентура в Тегеране была раскрыта советскими разведчиками, что вынудило Скорцени отменить миссию. Некоторые историки выдвигают версии, что операция была мистификацией НКВД.

Леонид Брежнев В ночь на 21 января 1969 года 21-летний младший лейтенант Виктор Ильин, служивший в секретной воинской части города Ломоносов Ленинградской области, украл два пистолета Макарова и добрался до Ленинграда, откуда вылетел в Москву по заранее приобретенному билету. На следующий день он отправился в Кремль, где проходила торжественная встреча экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» с участием генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ильин проник к Боровицким воротам под видом охранника и открыл огонь по машине, в которой, как он предполагал, должен был ехать генсек. Но в ней находились космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, а также еще несколько человек. Выстрелами был смертельно ранен водитель, пострадали пассажиры. Брежнев двигался на другом автомобиле. Происшедшее попало в телеэфир, после выстрелов прямую трансляцию прервали. На следующий день ТАСС объявил, что провокатор покушался на космонавтов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ошибке Ильина способствовало внешнее сходство Георгия Берегового с Леонидом Брежневым. Космонавт сидел на пассажирском сидении рядом с шофером и был ранен осколками лобового стекла Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1977 году Виктор Ильин направил из больницы письмо в Верховный совет СССР по поводу готовящейся новой Конституции, в котором заявил: «Каждый член общества имеет право на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции» Фото: Автор неизвестен Следующая фотография 1 / 2 Ошибке Ильина способствовало внешнее сходство Георгия Берегового с Леонидом Брежневым. Космонавт сидел на пассажирском сидении рядом с шофером и был ранен осколками лобового стекла Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1977 году Виктор Ильин направил из больницы письмо в Верховный совет СССР по поводу готовящейся новой Конституции, в котором заявил: «Каждый член общества имеет право на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции» Фото: Автор неизвестен Допрашивал Ильина лично глава КГБ Юрий Андропов. Младший лейтенант заявил, что совершил покушение на Брежнева, потому что тот проводит «вредную для народа политику». Ильину предъявили обвинения по пяти статьям УК РСФСР, признали его невменяемым и поместили в психбольницу. Спустя 20 лет он был освобожден решением Верховного суда СССР.

Михаил Горбачев Под занавес советской эпохи 38-летний слесарь из Ленинграда Александр Шмонов попытался убить президента СССР. 7 ноября 1990 года во время демонстрации на Красной площади по случаю годовщины Октябрьской революции Шмонов в колонне демонстрантов приблизился к Мавзолею, на трибуне которого находилось руководство СССР, и выхватил двуствольный обрез. Горбачева спас увидевший происходящее старший сержант 1-го полка патрульно-постовой службы Андрей Мыльников, который ударил по стволу в момент выстрела. Одна пуля ушла в небо, другая — в стену ГУМа. Президент назвал покушение «постановкой одноактного спектакля, устроенной спецслужбами и КГБ». Шмонов же на допросе заявил, что считает Горбачева ответственным за установление в стране тоталитаризма и виновным в подавлении митингов в Тбилиси и Баку в 1989–1990 годах. Убийством он намеревался обеспечить демократические выборы нового руководителя Советского Союза. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы миновать металлоискатели на Красной площади Александр Шмонов изготовил отвлекающий плакат на металлическом стержне с надписью «Крепись государство!» На фото: задержание Шмонова на Красной площади, 7 ноября 1990 года

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости Шмонова признали душевнобольным, в психиатрической лечебнице он провел четыре года. В 1998-м выпустил брошюру «Как и почему я стрелял в главаря тоталитарного государства М. Горбачева». Через год пытался баллотироваться в Госдуму, а позже стал правозащитником и основал шесть общественно-политических движений.

Борис Ельцин За год до покушения на первого президента СССР произошла загадочная история с будущим первым президентом России. 28 сентября 1989 года на тот момент народный депутат СССР решил навестить своего приятеля на даче в Подмосковье, на Рублевке. Неподалеку от дачи, как рассказывал сам Борис Николаевич, на него напали неизвестные, надели мешок на голову и сбросили с моста в Москву-реку. Будучи хорошим пловцом, до берега он добрался самостоятельно, сразу отправился в отделение милиции и рассказал о случившемся. Отделался простудой. Несмотря на просьбу Ельцина сохранить происшествие в тайне, инцидент получил широкую огласку. Михаил Горбачев рассказал о падении с моста на заседании Верховного Совета СССР, которое транслировалось по Центральному телевидению. Версию о покушении он подверг сомнению, заключив, что Борис Ельцин, видимо, пошутил. В СМИ появилась версия, что Ельцин так пытался скрыть визит к любовнице. Впоследствии Борис Ельцин назвал распространяемые слухи травлей со стороны оппонентов. Что произошло на самом деле, так и осталось невыясненным. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1997 году экс-начальник Службы охраны президента Александр Коржаков (на фото справа), охранявший первое лицо России более 10 лет, в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» писал, что в рассказе Ельцина о падении с моста «почти все показалось странным»

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ 30 января 1993 года в новостях первого канала «Останкино» прозвучала информация ИТАР-ТАСС о том, что 27 января в 7:30 утра задержан человек, который намеревался убить Бориса Ельцина. Подозреваемым в новом покушении оказался 33-летний майор строительных войск Иван Кислов из Хабаровска, орудием убийства должен был послужить перочинный нож. План Кислова, по его словам, был таков: проникнуть во внутренний двор правительственной резиденции на Старой площади в Москве под видом разнорабочего, а, когда президент выйдет из машины, попытаться устранить его. Мотивировал себя Кислов убеждением, что именно Ельцин виновен в распаде СССР и во всех прочих бедах страны. Правда, президента в тот день в Москве, да и вообще в России не было — он находился с визитом в Индии. Пресса подвергала сомнению версию инцидента в изложении ИТАР-ТАСС. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кислова невменяемым и поставила ему диагноз «шизофрения», он был отправлен на лечение. Выписан из клиники в 2006 году.

Владимир Путин В 2000-х СМИ неоднократно публиковали сообщения о предотвращении покушений на Владимира Путина. 24 февраля 2000 года на похоронах первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака должно было быть совершено покушение на тогда еще и. о. президента России. По словам руководителя пресс-службы Федеральной службы охраны Сергея Девятова, теракт готовили члены некоей организации, за которой стояли «проигравшие схватку военным чеченские главари». Господин Девятов заявлял, что покушение было сорвано «отчетливо отличающимися от стандартных мерами безопасности». В августе того же года спецслужбы отчитались, что предотвратили попытку покушения во время неформального саммита СНГ в Ялте. Были задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока. Спустя месяц на Кутузовском проспекте Москвы лимузин президента пыталась протаранить частная «девятка». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, 24 февраля 2000 года

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости В 2001 году спецслужбы Азербайджана заявили, что смогли предотвратить покушение на президента накануне его визита в Баку. Предполагаемый исполнитель был гражданином Ирака, имевшим связи с чеченскими боевиками. Во время участия Владимира Путина в саммите Организации черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле в 2007-м местные СМИ сообщали, что за день до начала мероприятия покушение планировали террористы «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В 2012–2013 годах широкое освещение в СМИ получило дело 29-летнего гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, который по заданию главаря «Имарат Кавказ» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Доку Умарова планировал взорвать кумулятивный заряд на пути движения кортежа Владимира Путина. По версии следствия, террористы хотели отомстить за ликвидированных на Северном Кавказе боевиков. Пьянзина приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Подготовил Андрей Егупец