Дети советских вождей
Как жили и чем закончили наследники первых лиц СССР
В апреле исполнилось 97 лет со дня рождения Галины Брежневой. Дочь генсека и «кремлевская принцесса», она была одной из самых ярких и скандальных фигур советской элиты. “Ъ” проследил, как по-разному сложились судьбы потомков руководителей страны. Сразу оговоримся: не претендуя на полноту биографического исследования, приводим лишь те факты, которые удалось узнать.
Владимир Ленин (1870–1924, годы правления с 1917-го)
Детей у вождя революции не было. При жизни «дедушка Ленин» успел побыть дядей Виктора и Ольги Ульяновых, сына и дочери его младшего брата Дмитрия.
Иосиф Сталин (1878–1953, годы правления с 1924-го):
- Сын Яков Джугашвили (1907–1943),
- Внебрачный сын Константин Кузаков (1911–1996),
- Внебрачный сын Александр Давыдов (1917–1967),
- Сын Василий Сталин (1921–1962),
- Приемный сын Артем Сергеев (1921–2008),
- Дочь Светлана Аллилуева (1926–2011).
Никита Хрущев (1894–1971, годы правления 1953–1964):
- Дочь Юлия Хрущева (1915/1916–1981),
- Сын Леонид Хрущев (1917–1943),
- Дочь Рада Аджубей (1929–2016),
- Дочь Елена Хрущева (1937–1972),
- Сын Сергей Хрущев (1935–2020),
- Удочеренная внучка Юлия Хрущева (1940–2017).
Леонид Брежнев (1906–1982, годы правления с 1964-го):
- Дочь Галина Брежнева (1929–1998),
- Сын Юрий Брежнев (1933–2013).
Юрий Андропов (1914–1984, годы правления с 1982-го):
- Дочь Евгения Андропова (1936),
- Сын Владимир Андропов (1940–1975),
- Сын Игорь Андропов (1941–2006),
- Дочь Ирина Андропова (1947).
Константин Черненко (1911–1985, год правления с 1984-го):
- Сын Альберт Черненко (1935–2009),
- Дочь Лидия Черненко (1939–2018),
- Дочь Елена Коновалова (1945),
- Дочь Вера Черненко (1947),
- Сын Владимир Черненко (1951–2006).
Константин Черненко в 1984 году
Фото: Дмитрий Бальтерманц / МАММ
Михаил Горбачев (1931–2022, годы правления 1985–1991):
- Дочь Ирина Вирганская (1957)