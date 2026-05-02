Дети советских вождей

Как жили и чем закончили наследники первых лиц СССР

В апреле исполнилось 97 лет со дня рождения Галины Брежневой. Дочь генсека и «кремлевская принцесса», она была одной из самых ярких и скандальных фигур советской элиты. “Ъ” проследил, как по-разному сложились судьбы потомков руководителей страны. Сразу оговоримся: не претендуя на полноту биографического исследования, приводим лишь те факты, которые удалось узнать.

Текст: Павел Аптекарь

Владимир Ленин (1870–1924, годы правления с 1917-го)

Детей у вождя революции не было. При жизни «дедушка Ленин» успел побыть дядей Виктора и Ольги Ульяновых, сына и дочери его младшего брата Дмитрия.

Владимир Ленин (настоящая фамилия Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске в семье инспектора народных училищ, дослужившегося до чина действительного статского советника, что соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. Окончив гимназию с золотой медалью, Ульянов-Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета. Особого интереса к общественной жизни он тогда не проявлял, посещал симбирское религиозное Общество преподобного Сергия Радонежского, был прилежен в учебе &lt;br>На фото: с младшей сестрой Ольгой

Владимир Ленин (настоящая фамилия Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске в семье инспектора народных училищ, дослужившегося до чина действительного статского советника, что соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. Окончив гимназию с золотой медалью, Ульянов-Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета. Особого интереса к общественной жизни он тогда не проявлял, посещал симбирское религиозное Общество преподобного Сергия Радонежского, был прилежен в учебе
На фото: с младшей сестрой Ольгой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Из воспоминаний одноклассника Ленина Александра Наумова: «Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее — ценили… В классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство, хотя сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Революционную деятельность вел старший брат Ульянова-Ленина Александр (на фото). Его семья узнала об этом лишь незадолго до его казни в 1887 году. Смертный приговор Александр получил за участие в народовольческом заговоре с целью покушения на жизнь императора Александра III

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Началу блестящей карьеры госслужащего, которую прочили Ульянову-Ленину, помешало исключение его из университета из-за вступления в нелегальный кружок партии «Народная воля» и участия в студенческих беспорядках. Он был выслан в деревню в Казанской губернии, где жил до 1889 года. Из-за связи с кружком и казни брата Александра Ульянов-Ленин был включен в список «неблагонадежных лиц» и находился под постоянным полицейским надзором. Вернувшись в Казань, он вступил в один из марксистских кружков, а в мае 1889 года купил имение Алакаевка в Самарской губернии. Однако крестьяне украли у семьи лошадь и две коровы, после чего дом был продан, а сам Ленин переехал в Самару

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1890 году власти разрешили Ульянову готовиться экстерном к экзаменам на юриста. Он также активно изучал экономику. В 1894 году Ульянов сформулировал утверждение, впоследствии ставшее одним из основных тезисов ленинизма: «русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции». К этому времени он жил в Петербурге, где писал работы по проблемам марксистской политэкономии и работал помощником у присяжного поверенного

Фото: AP

В мае 1895 года Ульянов впервые уехал за границу, где встречался с крупнейшими деятелями международного рабочего движения. По возвращении вместе с Мартовым он объединил разрозненные марксистские кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (на фото), который основной своей целью провозглашал свержение самодержавия в союзе с «либеральной буржуазией». В 1895 году Ульянов был арестован и спустя год тюрьмы выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Енисейской губернии, куда отправился вместе с Надеждой Крупской

Фото: ТАСС

Революционер Глеб Кржижановский: «Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…»
Владимир Ульянов познакомился с Надеждой Крупской в 1894 году. Она участвовала в создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» за что была арестована и после семимесячного заключения сослана в Сибирь. Там в июле 1898 года она обвенчалась с Ульяновым. В знак любви супруги обменялись медными кольцами, переплавленными из пятака

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В ссылке Ульянов написал несколько десятков работ. Он помогал местным крестьянам, составляя за них юридические документы. В 1898 году в Минске была учреждена Российская социал-демократическая рабочая партия. Спустя два года Ульянов, ссылка которого окончилась, Мартов и Потресов начали устанавливать связь с социал-демократическим организациями с целью объединить их. Для этого было решено выпускать газету «Искра». Ее создание в России было невозможно, поэтому в 1900 году Ульянов выехал в Ригу, чтобы договориться с латышскими социал-демократами о транспортировке газеты из-за границы через порты Латвии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1901 году «Искра» начала печататься в Швейцарии, хотя ее редакция, в которую входили Плеханов, Аксельрод, Засулич, Ленин, Мартов и Потресов, находилась в Мюнхене, а позже переехала в Лондон, где Ленин и Крупская жили под фамилией Рихтер. Тогда же в журнале «Заря» вышла статья Ульянова-Ленина, которую он впервые подписывает псевдонимом «Н. Ленин». В 1902 году в работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» Ленин выступил с концепцией партии, которую он видел централизованной боевой организацией («партия нового типа»): «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!»

Фото: РИА Новости

В 1903 году в Лондоне прошел II съезд РСДРП, где Ленин изложил проект программы партии и ее устав. Программа состояла из двух частей — программы-минимума (свержение царизма и установление демократической республики, уничтожение остатков крепостничества, введение восьмичасового рабочего дня, признание права наций на самоопределение и установление равноправия наций) и программы-максимума (построение социалистического общества через социалистическую революцию и диктатуру пролетариата). Съезд покинули семь человек, несогласные с положением о диктатуре пролетариата («экономисты») и национальном вопросе («бундовцы»)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Произошло разделение и среди редакции «Искры» — на «твердых» (сторонники Ленина) и «мягких» (сторонники Мартова) из-за несогласия с тезисом Ленина о «личном участии в одной из партийных организаций» членов РСДРП. Противники Ленина усматривали в этом попытку создать не партию рабочего класса, а «секту заговорщиков». Это разделение положило началу расколу партии на «большевиков» и «меньшевиков». Окончательный раскол партии был оформлен на открывшимся в Лондоне 12 (25) апреля 1905 года III съезде РСДРП, в котором отказались участвовать меньшевики

Фото: Общественное достояние

Во время начала революции Ленин находился в Швейцарии. Он подчеркивал, что главная ее цель — покончить с самодержавием и остатками крепостничества в России. В ноябре 1905 года Ленин нелегально приехал в Петербург, где возглавил работу избранного съездом Центрального и Петербургского комитетов большевиков, руководил газетой «Новая жизнь», готовил вооруженное восстание. Тогда же он написал книгу «Две тактики социал-демократии в демократической революции», в которой указывал на необходимость гегемонии пролетариата и вооруженного восстания. В декабре 1905 года в финском Таммерфорсе прошла I конференция РСДРП, где впервые встретились Ленин и Сталин (на фото). Декабрьское вооруженное восстание провалилось

Фото: Репродукция картины И.А.Вепхвадзе / Фотоархив журнала «Огонёк»

Поражение революции не заставило Ленина прекратить деятельность. Он считал, что «разбитые армии хорошо учатся» и говорил о неизбежности повторения переворота. С конца 1908 года он постоянно проживал в Париже, где написал работу «Материализм и эмпириокритицизм». В 1912 году он разорвал связи с меньшевиками и начал работать над новой газетой «Правда», главным редактором которой был Сталин, руководил деятельностью большевиков в Госдуме, представлял РСДРП во II Интернационале, занимался изучением философии. В начале Первой мировой войны Ленин, проживавший тогда в Австро-Венгрии, был арестован по подозрению в связях с российским правительством и освобожден только спустя два года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В течение следующих двух лет Ленин отстаивал необходимость превращения империалистической войны в войну гражданскую и выступал с лозунгом «революционного пораженчества». В 1916 году он переехал в Цюрих, где закончил работу «Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)», сотрудничал со швейцарскими социал-демократами. Именно в Цюрихе Ленин узнал о Февральской революции в России, которую, по собственным признаниям, не ожидал и считал следствием «заговора англо-французских импе­риалистов». В апреле 1917 года он был переправлен в Россию

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Крупская и Ленин вернулись в Россию вместе и занимались подготовкой Октябрьской революции. Кроме того, Крупская принялась за организацию пролетарского юношеского движения, в том числе и Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола и пионерской организации. Занималась развитием уровня грамотности населения, инициировала создание общества «Друг детей»

Фото: AP

7 апреля в «Правде» были опубликованы «апрельские тезисы» Ленина, в которых он выступал против поддержки Временного правительства и за то, чтобы власть была передана Советам. Он провозгласил курс на перерастание буржуазной революции в пролетарскую, выдвинув целью свержение буржуазии и переход власти к Советам и пролетариату с последующей ликвидацией армии, полиции и чиновничества, потребовал широкой антивоенной пропаганды

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В июле 1917 года большевики участвовали в антиправительственных протестах, выступая с лозунгами о передачи власти Советам и о начале переговоров с Германией о заключении мира. Демонстрация переросла в перестрелки, большевиков обвинили в организации «вооруженного выступления против государственной власти». 20 июля был отдан приказ об аресте Ленина по обвинению в госизмене и организации вооруженного восстания. Однако дело было прекращено из-за отсутствия доказательств. В этот период Ленин написал одну из своих фундаментальных работ — книгу «Государство и революция»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

7 октября 1917 года Ленин нелегально прибыл из Выборга в Петроград, где начал подготовку восстания, непосредственным организатором которого был председатель Петроградского Совета Лев Троцкий (на фото слева). В ночь на 26 октября Временное правительство было арестовано. 7 ноября были приняты декреты Ленина о мире и о земле и образовано правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. 5 (18) января 1918 года открылось Учредительное собрание, большинство в котором получили эсеры, но тут же было распущено из-за несогласия принять декреты Ленина. 15 (28) января 1918 года был подписан декрет о создании Красной армии, 3 марта был заключен Брестский мирный договор, положившей конец войне, что привело к выходу из состава правительства эсеров. Было принято решение о переносе столицы в Москву

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

30 августа 1918 года на Ленина было совершено покушение. Он был успешно прооперирован. В покушении обвинили Фанни Каплан из партии эсеров. Во время Гражданской войны Ленин активно проводил политику красного террора, в ходе которого организовывались расстрелы и ссылки «неблагонадежных». Любые восстания подавлялись с применением армии. Даже по окончании Гражданской войны политика террора была продолжена. Более того, Ленин видел необходимость в ее законодательном урегулировании

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ленин был непримирим и в отношении буржуазной интеллигенции, которая представляла для него опасность в случае присоединения к оппозиции. Осенью 1922 года из страны были высланы российские философы, литераторы и другие представители интеллигенции как «враги советской власти» («Философский пароход») — всего около 300 человек. К этому времени в России проводилась политика НЭПа, которая вызывала множество пересудов и сомнений в среде интеллигентов. Ленин опасался их влияния во многом из-за возросшего числа самиздатов, критиковавших правительство

Фото: AP

В 1919 году Ленин сформулировал новую концепцию внешней политики. В ней он говорил о необходимости «мирного сожительства с народами, с рабочими и крестьянами всех наций», развития международной торговли, призывал «использовать противоположности и противоречия между двумя группами капиталистических государств, натравливая их друг на друга». Благодаря установлению дипломатических отношений с Германией была прорвана экономическая блокада страны. В 1920-1921 годы заключены отношения с рядом пограничных государств: Финляндией, Эстонией, Польшей, Турцией, Ираном, Монголией

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Что касается внутренней политики, в 1921 году был отменен «военный коммунизм», продразверстка заменена продовольственным налогом, вводился НЭП, разрешивший частную свободную торговлю. Развивалась кооперация, был разработан проект электрификации России. В 1922 году был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года после продолжительной тяжелой болезни, о точном диагнозе которой врачи и ученые спорят до сих пор. В официальном заключении о причине смерти Ленина в протоколе вскрытия тела написано, что «основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания». «Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия». Позднее, уже в 2000-х годах, ученые предположили, что Ленин умер от нейросифилиса

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонёк»

Похороны Ленина состоялись шесть дней спустя. По некоторым данным, в период 23–26 января у гроба основоположника марксизма-ленинизма побывало до полумиллиона человек, однако давки и беспорядков не было. В своих мемуарах Елена Джапаридзе (1907–1996), дочь одного из 26 бакинских комиссаров, присутствовавшая на похоронах, описала церемонию прощания так: «...По телеграфным проводам разнесся сигнал: “Встаньте, товарищи, Ильича хоронят”. И все, где кто бы ни находился в это время, вставали. Четыре минуты прошло, и вот уже прозвучал новый сигнал: “Ленин умер. Ленин живет”. И снова кто-то запевает: “Вы жертвою пали” — на этот раз любимую песню Ильича подхватывает вся Красная площадь от края и до края»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенный на Красной площади Мавзолей. Согласно советской историографии, идея не захоронить тело Ленина, а сохранить его и поместить в саркофаг возникла в среде рабочих и рядовых членов большевистской партии, которые направили многочисленные телеграммы и письма об этом руководству Советской России, а официально это предложение озвучил Михаил Калинин. Большинство же постсоветских историков полагает, что автор этой идеи — Иосиф Сталин, а ее корни — в желании большевиков создать новую религию для победившего пролетариата

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Смерть вождя наводнила страну слухами о скором развале партии и войне. В архивной спецполитсводке ОГПУ, обобщавшей для руководства страны реакцию населения на смерть Ленина и возникшие в связи с этим слухи, были собраны данные из многих губерний: так, в Москве появились слухи о том, что Ленин якобы умер уже шесть месяцев назад и все это время хранился в замороженном виде, в Белоруссии население ожидало раскола в верхах и новой интервенции поляков, а в Тверской губернии появились слухи, что Ленина якобы отравил Троцкий, за то, что Ленин собирался отменить налоги с крестьян и торговцев. В ОГПУ констатировали, что настроение у людей в целом «крайне подавленное»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Иосиф Сталин (1878–1953, годы правления с 1924-го):

  1. Сын Яков Джугашвили (1907–1943),
  2. Внебрачный сын Константин Кузаков (1911–1996),
  3. Внебрачный сын Александр Давыдов (1917–1967),
  4. Сын Василий Сталин (1921–1962),
  5. Приемный сын Артем Сергеев (1921–2008),
  6. Дочь Светлана Аллилуева (1926–2011).

«Сын за отца не отвечает» &lt;br> Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

«Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

Фото: Автор неизвестен

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

Фото: Wikipedia

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии
На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Фото: РИА НОВОСТИ

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Фото: Автор неизвестен

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Фото: Harvard College Library

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

Фото: ТАСС

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

Фото: Karelian State Regional Museum

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

Фото: ТАСС

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Фото: Central Russian Film and Photo Archive

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Фото: Военно-исторический журнал

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

Фото: AP

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

Фото: Wikipedia

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Никита Хрущев (1894–1971, годы правления 1953–1964):

  1. Дочь Юлия Хрущева (1915/1916–1981),
  2. Сын Леонид Хрущев (1917–1943),
  3. Дочь Рада Аджубей (1929–2016),
  4. Дочь Елена Хрущева (1937–1972),
  5. Сын Сергей Хрущев (1935–2020),
  6. Удочеренная внучка Юлия Хрущева (1940–2017).

Никита Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской области в шахтерской семье. С 14 лет он работал пастухом и чистильщиком котлов в шахтах, а позже стал учеником слесаря и помогал ремонтировать шахтерское оборудование

Никита Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской области в шахтерской семье. С 14 лет он работал пастухом и чистильщиком котлов в шахтах, а позже стал учеником слесаря и помогал ремонтировать шахтерское оборудование

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!»
Сведений о донбасских годах жизни Хрущева сохранилось немного. Он учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института, продвигался по партийной линии. В 1929 году Хрущев поступил в московскую Промышленную академию. Одновременно с этим его выдвинули на партийную работу в Москве
Слева направо: футболист Николай Старостин, нарком внутренних дел Генрих Ягода, первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, секретари ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и Андрей Андреев

Сведений о донбасских годах жизни Хрущева сохранилось немного. Он учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института, продвигался по партийной линии. В 1929 году Хрущев поступил в московскую Промышленную академию. Одновременно с этим его выдвинули на партийную работу в Москве
Фото: ТАСС

Когда в 1935 году обсуждались планы реконструкции Москвы, Хрущев, рассказывая во время выступлений о существующих вариантах проекта, чуть ли не после каждой фразы ссылался то на товарища Сталина (на фото слева), то на первого секретаря Московского комитета ВКП(б) Лазаря Кагановича

Когда в 1935 году обсуждались планы реконструкции Москвы, Хрущев, рассказывая во время выступлений о существующих вариантах проекта, чуть ли не после каждой фразы ссылался то на товарища Сталина (на фото слева), то на первого секретаря Московского комитета ВКП(б) Лазаря Кагановича

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«У нас один спорный вопрос — земельный: кто кого закопает»
Личную инициативу Никита Хрущев поначалу проявлял лишь в небольших вопросах. К примеру, он начал требовать, чтобы картошку в магазинах и палатках продавали не грязной, в земле, а только мытой. Работники торговли доказывали ему, что из-за отсутствия правильной сушки картошка тут же начнет гнить. Но Хрущев стоял на своем: раз так делают за границей, мы ничем не хуже. Торговые работники выполнили указание, как только оценили открывающиеся перспективы: чем больше сгниет товара, тем больше картошки под этим предлогом можно списать

Личную инициативу Никита Хрущев поначалу проявлял лишь в небольших вопросах. К примеру, он начал требовать, чтобы картошку в магазинах и палатках продавали не грязной, в земле, а только мытой. Работники торговли доказывали ему, что из-за отсутствия правильной сушки картошка тут же начнет гнить. Но Хрущев стоял на своем: раз так делают за границей, мы ничем не хуже. Торговые работники выполнили указание, как только оценили открывающиеся перспективы: чем больше сгниет товара, тем больше картошки под этим предлогом можно списать

Фото: ТАСС

В середине 1930-х годов Хрущев предложил вырубить все деревья на Садовом кольце, поскольку существовала теория, согласно которой в случае химической атаки на город ядовитые вещества будут оседать на деревьях. Насколько верным было предположение, проверить, к счастью, не довелось. Но дышать в центре Москвы стало труднее

В середине 1930-х годов Хрущев предложил вырубить все деревья на Садовом кольце, поскольку существовала теория, согласно которой в случае химической атаки на город ядовитые вещества будут оседать на деревьях. Насколько верным было предположение, проверить, к счастью, не довелось. Но дышать в центре Москвы стало труднее

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чем больше бомбардировщиков, тем меньше возможностей для голубей мира»
Существует версия, что в 1937 году именно Хрущев стал инициатором перевыполнения плана по репрессиям. Некоторые ветераны московского УНКВД вспоминали, что первый секретарь МК ВКП(б) по вечерам звонил, выслушивал отчет о проделанной за сутки работе и требовал перевыполнять установленные задания. Прямо или косвенно это подтверждают его выступления на собраниях партактива в период «большой чистки»

Существует версия, что в 1937 году именно Хрущев стал инициатором перевыполнения плана по репрессиям. Некоторые ветераны московского УНКВД вспоминали, что первый секретарь МК ВКП(б) по вечерам звонил, выслушивал отчет о проделанной за сутки работе и требовал перевыполнять установленные задания. Прямо или косвенно это подтверждают его выступления на собраниях партактива в период «большой чистки»

Фото: TASS / Interfoto

С 1938 года на новой работе первым секретарем украинского ЦК Хрущев мог бы реализовать множество своих задумок, но помешала война. Зато на фронте его привычка обманывать слушателей во время выступлений приняла новый облик. Хрущев начал приписывать себе чужие заслуги: об этом в 1964 году, в частности, говорил Михаил Суслов: «Все положительное приписывается Хрущеву, недостатки — обкомам»

С 1938 года на новой работе первым секретарем украинского ЦК Хрущев мог бы реализовать множество своих задумок, но помешала война. Зато на фронте его привычка обманывать слушателей во время выступлений приняла новый облик. Хрущев начал приписывать себе чужие заслуги: об этом в 1964 году, в частности, говорил Михаил Суслов: «Все положительное приписывается Хрущеву, недостатки — обкомам»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О военных годах бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Смиртюков рассказывал следующую историю, случившуюся с начальником тыла Красной армии генералом Хрулевым: «Ему как-то позвонил помощник Сталина Поскребышев. &quot;Тут,— говорит,— пришла шифровка от Хрущева. Он докладывает, что войска Сталинградского фронта восстановили мост через Волгу. А вроде бы этим занимались твои части?&quot; Хрулев попросил Поскребышева придержать хрущевскую телеграмму и написал доклад о том, как все было на самом деле. И обе бумаги Поскребышев доложил Сталину вместе. И тот за вранье сделал Хрущеву по телефону хорошее вливание»

О военных годах бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Смиртюков рассказывал следующую историю, случившуюся с начальником тыла Красной армии генералом Хрулевым: «Ему как-то позвонил помощник Сталина Поскребышев. "Тут,— говорит,— пришла шифровка от Хрущева. Он докладывает, что войска Сталинградского фронта восстановили мост через Волгу. А вроде бы этим занимались твои части?" Хрулев попросил Поскребышева придержать хрущевскую телеграмму и написал доклад о том, как все было на самом деле. И обе бумаги Поскребышев доложил Сталину вместе. И тот за вранье сделал Хрущеву по телефону хорошее вливание»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»
Реализовывать своеобразные инициативы Хрущев начал после войны. С 1944 по 1947 год Никита Хрущев занимал должность председателя Совета министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарем ЦК КП(б) Украины. В 1947 году он предложил Сталину план освобождения сельских районов Украины от людей, не желающих работать в колхозах

Реализовывать своеобразные инициативы Хрущев начал после войны. С 1944 по 1947 год Никита Хрущев занимал должность председателя Совета министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарем ЦК КП(б) Украины. В 1947 году он предложил Сталину план освобождения сельских районов Украины от людей, не желающих работать в колхозах

Фото: AP / Str

Действие принятого закона распространили на всю страну, и отовсюду пошли сообщения о том, что далеко не всегда выселяют тех, кого предполагалось. Сельское население удалось загнать в колхозы, но работало оно по-прежнему спустя рукава. Для подъема сельского хозяйства Хрущеву, вставшему у руля страны в 1953 году, пришлось выдвигать новые инициативы — о преобразовании колхозов в совхозы, о повсеместном выращивании кукурузы, об изменении структуры управления сельским хозяйством, а затем и всем народным хозяйством страны в целом
На фото: Никита Хрущев с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (справа) во время визита в США

Действие принятого закона распространили на всю страну, и отовсюду пошли сообщения о том, что далеко не всегда выселяют тех, кого предполагалось. Сельское население удалось загнать в колхозы, но работало оно по-прежнему спустя рукава. Для подъема сельского хозяйства Хрущеву, вставшему у руля страны в 1953 году, пришлось выдвигать новые инициативы — о преобразовании колхозов в совхозы, о повсеместном выращивании кукурузы, об изменении структуры управления сельским хозяйством, а затем и всем народным хозяйством страны в целом
Фото: Василий Егоров

«Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем»
На период правления Никиты Хрущева (на первом плане слева) пришелся пик напряжения Холодной войны.
На фото: вице-президент США Ричард Никсон (на первом плане справа) во время знаменитых «кухонных дебатов» между СССР и Штатами в Сокольниках

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На фото: Никита Хрущев и Мао Цзе-дун во время приема в здании Всекитайского собрания народных представителей в ознаменование десятилетия со дня образования КНР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет»
В 1956 году Никита Хрущев задумал пенсионную реформу, однако при подготовке нового пенсионного закона были допущены просчеты. Пришлось выплатить дополнительно 7 млрд рублей, а чтобы покрыть дефицит бюджета, руководство страны было вынуждено отказаться от выплат по облигациям внутренних займов

В 1956 году Никита Хрущев задумал пенсионную реформу, однако при подготовке нового пенсионного закона были допущены просчеты. Пришлось выплатить дополнительно 7 млрд рублей, а чтобы покрыть дефицит бюджета, руководство страны было вынуждено отказаться от выплат по облигациям внутренних займов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис. СССР разместил на Кубе ядерные ракеты и выступил с официальным заявлением: «США делают шаг к развязыванию термоядерной войны, и Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». Хрущев согласился убрать советские ракеты с Кубы при условии, что американские ракеты с ядерными боеголовками будут выведены из Турции, а также, чтобы Вашингтон отказался от попыток вторжения на Кубу

Никита Хрущев перекраивал не только структуру власти, но и кадры. Хороши или плохи были прежние министры и чиновники, большого значения не имело: их заменяли теми, кто вслушивался в каждое слово первого секретаря ЦК и льстил ему. Как правило, проведению в жизнь хрущевских идей это способствовало мало, зато аппарат управления ухудшался не только структурно, но и качественно

«Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует» (цитата с выставки авангардистов) &lt;br>Никита Хрущев был дважды женат, от этих браков у него было пятеро детей — два сына и три дочери

В сентябре 1964 года, когда Хрущев собрал совещание по изменению системы планирования, из доклада, подготовленного им вместе с ближайшими соратниками, большинство опытных управленцев ничего понять не могли. Ясной мыслью было то, что планировать нужно на восьмилетку. А тем временем, как говорилось на заседании президиума ЦК КПСС, нехватка средств на все предложенные Хрущевым проекты достигла астрономических размеров — 78 млрд руб.

Когда в 1964 году первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР Никиту Хрущева освобождали от занимаемых должностей, на заседании президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года много говорилось о недостатках в его работе. О том, что большинство решений он принимает единолично, членов президиума и секретарей не выслушивает, а о задуманных им новых изменениях государственного устройства или законодательства остальные руководители страны узнают из выступлений «дорогого Никиты Сергеевича» на митингах &lt;br> На фото: Валентина Терешкова и Никита Хрущев

«Главное я уже сделал... Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку?» &lt;br>Офицеры не любили его за сокращение армии, крестьяне — за кукурузу, рабочие — за рост цен, либералы — за грубость на встречах с интеллигенцией, сталинисты — за развенчание культа их идола

Вывод о том, что Хрущева испортила слишком большая власть, включили в решение президиума ЦК, а затем и в постановление пленума ЦК КПСС, состоявшегося 14 октября 1964 года, на котором Никита Хрущев был освобожден от должности. Он умер 11 сентября 1971 года в Москве от сердечного приступа

Леонид Брежнев (1906–1982, годы правления с 1964-го):

  1. Дочь Галина Брежнева (1929–1998),
  2. Сын Юрий Брежнев (1933–2013).

«По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной»&lt;br>Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года (по другим данным — 1 января 1907-го) в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины). Окончил Днепродзержинский металлургический институт. После службы в армии (на фото) занял пост директора металлургического техникума в Днепродзержинске, быстро продвигался по партийной линии. Во время войны был назначен замначальника политуправления Южного фронта

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года (по другим данным — 1 января 1907-го) в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины). Окончил Днепродзержинский металлургический институт. После службы в армии (на фото) занял пост директора металлургического техникума в Днепродзержинске, быстро продвигался по партийной линии. Во время войны был назначен замначальника политуправления Южного фронта

«Если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда»&lt;br> Во время войны Брежнев принимал участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимался эвакуацией промышленности, был активным участником подавления движения за независимость Украины — ОУН. В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущева был назначен на должность первого секретаря Запорожского обкома партии. В октябре 1952 года после личной встречи со Сталиным на XIX съезде партии был избран членом ЦК

Во время войны Брежнев принимал участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимался эвакуацией промышленности, был активным участником подавления движения за независимость Украины — ОУН. В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущева был назначен на должность первого секретаря Запорожского обкома партии. В октябре 1952 года после личной встречи со Сталиным на XIX съезде партии был избран членом ЦК

«Вот, ездят тут всякие. А мне два раза в день встречать, провожать приходится»&lt;br>В 1954 году Брежнев был переведен в Казахстан, где работал в должности секретаря ЦК компартии республики и курировал вопросы создания космодрома Байконур. В 1960 году он был назначен председателем президиума Верховного совета СССР, на этом посту занимался решением вопросов ВПК, развитием космической отрасли, участвовал в подготовке первого полета человека в космос. За это был удостоен звания Героя Соцтруда

В 1954 году Брежнев был переведен в Казахстан, где работал в должности секретаря ЦК компартии республики и курировал вопросы создания космодрома Байконур. В 1960 году он был назначен председателем президиума Верховного совета СССР, на этом посту занимался решением вопросов ВПК, развитием космической отрасли, участвовал в подготовке первого полета человека в космос. За это был удостоен звания Героя Соцтруда

«Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни» (заключительные слова на Пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года)&lt;br>С 1964 года Брежнев принимал активное участие в организации смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. После ухода Хрущева 14 октября 1964 года Брежнев сменил его на этом посту. Тогда же было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства». &lt;br>На фото: Никита Хрущев (в центре) с супругой (вторая слева), космонавтом Валентиной Терешковой (третья слева), Леонидом Брежневым и Климентом Ворошиловым

С 1964 года Брежнев принимал активное участие в организации смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. После ухода Хрущева 14 октября 1964 года Брежнев сменил его на этом посту. Тогда же было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства».
«У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного — быть впереди, быть там, где труднее»&lt;br>Брежнев старался сохранить хорошие отношения со своими зарубежными коллегами. Так за первые десять лет у власти он посетил Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, где встречался с мировыми лидерами. В 1972 году состоялся первый за всю историю советско-американских отношений официальный визит президента США (Ричарда Никсона) в Москву. Спустя год Брежнев с ответным визитом посетил Штаты.&lt;br>На фото: Леонид Брежнев и кубинский лидер Фидель Кастро

Брежнев старался сохранить хорошие отношения со своими зарубежными коллегами. Так за первые десять лет у власти он посетил Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, где встречался с мировыми лидерами. В 1972 году состоялся первый за всю историю советско-американских отношений официальный визит президента США (Ричарда Никсона) в Москву. Спустя год Брежнев с ответным визитом посетил Штаты.
«Оградить руководителя от критики — значит его погубить. Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела»&lt;br>Первые свидетельства плохого самочувствия Леонида Брежнева появились в 1968 году. Во время принятия решения о вторжении в Чехословакию Брежнев, по воспоминаниям очевидцев, был заторможен и неадекватен, что явилось следствием злоупотребления снотворными (нембуталом). В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть. Восстановиться полностью ему так и не удалось. Он страдал нервно-психической слабостью, атеросклерозом мозговых сосудов

Первые свидетельства плохого самочувствия Леонида Брежнева появились в 1968 году. Во время принятия решения о вторжении в Чехословакию Брежнев, по воспоминаниям очевидцев, был заторможен и неадекватен, что явилось следствием злоупотребления снотворными (нембуталом). В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть. Восстановиться полностью ему так и не удалось. Он страдал нервно-психической слабостью, атеросклерозом мозговых сосудов

«Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена»&lt;br>Во время правления Брежнева СССР подсел на «нефтяную иглу». С 1970 года добыча нефти выросла с 285 млн до 547 млн тонн к 1980-му. За 16 лет выручка от экспорта нефтепродуктов выросла в 20 раз&lt;br>На фото (слева направо): председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и председатель президиума Верховного совета СССР Анастас Микоян

Во время правления Брежнева СССР подсел на «нефтяную иглу». С 1970 года добыча нефти выросла с 285 млн до 547 млн тонн к 1980-му. За 16 лет выручка от экспорта нефтепродуктов выросла в 20 раз
«В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами — бескрайние поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев, и, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними»&lt;br>В годы правления Брежнева росла покупательская способность населения. Так, в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33,1 кг говядины, 273,7 кг хлеба и 246,3 л молока в месяц, а в 1980 году — 43,5 кг говядины, 403,3 кг хлеба и 432 л молока

В годы правления Брежнева росла покупательская способность населения. Так, в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33,1 кг говядины, 273,7 кг хлеба и 246,3 л молока в месяц, а в 1980 году — 43,5 кг говядины, 403,3 кг хлеба и 432 л молока

Перед посещением в 1973 году принцем Филиппом СССР британский МИД предоставил ему краткие характеристики лиц, с которыми ему предстояло встретиться. Леонид Брежнев был описан как «волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение; по-английски не говорит». Действительно, Брежнев был страстным охотником. В 1973 году его с официальным визитом посетил Генри Киссинджер, с которым Брежнев позже отправился на охоту

На фоне обострения отношений с США Брежнев старался наладить контакты с ФРГ, куда поехал с официальным визитом в мае 1973 года. С немецким канцлером Вилли Брандтом они обсуждали тему о нерушимости границ в Европе. Был подписан соответствующий договор между СССР и ФРГ. 1 августа 1975 года были подписаны Хельсинкские соглашения, подтвердившие нерушимость границ в Европе

«Кто, как не родители, должен заботиться о том, чтобы дети не только хорошо усваивали все те знания, которые дает школа, но и приучались к порядку, дисциплине, чтобы они соблюдали нормы жизни нашего общества»&lt;br>Леонид Брежнев был женат на Виктории Брежневой (Денисовой). У них было двое детей — Галина и Юрий. Галина после смерти отца попала в опалу новой власти, долгое время находилась под домашним арестом на своей даче в Подмосковье. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице

Леонид Брежнев был женат на Виктории Брежневой (Денисовой). У них было двое детей — Галина и Юрий. Галина после смерти отца попала в опалу новой власти, долгое время находилась под домашним арестом на своей даче в Подмосковье. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице

«Экономика должна быть экономной»&lt;br>В эпоху застоя росла продажа алкогольных напитков населению. Если в 1970 году на душу населения приходилось 8,48 л, то в 1980-м уже 10,52 л спирта в год. СССР активно развивал космическую программу – с 1964 по 1982 год был совершен 1581 космический запуск, что почти в два раза больше, чем у США за этот же период (685)

В эпоху застоя росла продажа алкогольных напитков населению. Если в 1970 году на душу населения приходилось 8,48 л, то в 1980-м уже 10,52 л спирта в год. СССР активно развивал космическую программу – с 1964 по 1982 год был совершен 1581 космический запуск, что почти в два раза больше, чем у США за этот же период (685)

«Советские люди одобряют политику партии, поддерживают ее. И, тем не менее, мы всегда уделяли и уделяем большое внимание идеологической работе. Главное оружие в этой работе – правда»&lt;br>Брежнев был награжден орденом «Победа» в 1978 году, что однако было отменено Горбачевым спустя 11 лет. В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Брежнева в партии, для него был выпущен отлитый из золота значок «50 лет пребывания в КПСС». В том же году он был награжден Золотой Звездой Героя СССР. Всего у Леонида Брежнева было более 100 различных наград

Брежнев был награжден орденом «Победа» в 1978 году, что однако было отменено Горбачевым спустя 11 лет. В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Брежнева в партии, для него был выпущен отлитый из золота значок «50 лет пребывания в КПСС». В том же году он был награжден Золотой Звездой Героя СССР. Всего у Леонида Брежнева было более 100 различных наград

Моду на поцелуи в политике ввел именно Леонид Брежнев. Его манеру целоваться (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы) называли «тройной Брежнев». Самый известный поцелуй Леонида Ильича — с Эриком Хоннекером, руководителем ГДР, состоялся в 1971 году. Этот акт дружбы народов был изображен на Берлинской стене и стал символом ее падения

«Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей»&lt;br>Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на подмосковной госдаче «Заречье-6» от остановки сердца

Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на подмосковной госдаче «Заречье-6» от остановки сердца

Юрий Андропов (1914–1984, годы правления с 1982-го):

  1. Дочь Евгения Андропова (1936),
  2. Сын Владимир Андропов (1940–1975),
  3. Сын Игорь Андропов (1941–2006),
  4. Дочь Ирина Андропова (1947).

Юрий Андропов родился 15 июня (2 июня по старому стилю) 1914 года на станции Нагутская (ныне — Ставропольский край). Его отец Владимир Андропов работал телеграфистом на железной дороге. Мать — учительница музыки Евгения Флекенштейн — была, со слов самого Юрия Андропова, приемной дочерью богатых евреев. Кроме того, у Андропова среди части коллег в КГБ было прозвище «Ювелир»: намек на то, что его дед — Карл Флекенштейн — когда-то владел в Москве ювелирным магазином

Юрий Андропов — член ВЛКСМ с 1930 года. С августа по декабрь 1930 года он работал на телеграфе, а с декабря 1930 года по апрель 1932 года — учеником и помощником киномеханика клуба железнодорожников на станции Моздок. В 1932 году Андропов поступил в Рыбинский речной техникум, который окончил в 1936 году, после чего работал на Ры­бинской судоверфи имени Володарского

Партийная карьера Юрия Андропова началась с того, что в 1936 году он стал освобожденным секретарем комсомольской организации техникума водного транспорта в Рыбинске. Вскоре после этого его выдвинули на должность комсорга Рыбинской судоверфи &lt;br>На фото: Леонид Брежнев (справа) пожимает руку Юрию Андропову

Известно, что Юрий Андропов не воевал в Великую Отечественную войну. В неопубликованной рукописи первого секретаря ЦК КП Карело-Финской ССР, генерал-майора Геннадия Куприянова «Партизанская война на Севере» рассказывается следующее: «Юрий Владимирович сам не просился послать его на войну, в подполье или партизаны, как настойчиво просились многие работники старше его по возрасту. Больше того, он часто жаловался на больные почки. И вообще на слабое здоровье. Был у него и еще один довод для отказа отправить его в подполье или в партизанский отряд: в Беломорске у него жила жена, она только что родила ребенка»

После войны за большую организаторскую работу по мобилизации Карело-Финской ССР в годы войны и по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, участие в организации партизанского движения в Карелии Юрий Андропов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени

С 18 мая 1967 по 26 мая 1982 года Юрий Андропов занимал должность председателя Комитета государственной безопасности (КГБ). Через месяц после назначения был избран кандидатом в члены политбюро, а шесть лет спустя, 27 апреля 1973, стал членом политбюро ЦК КПСС

В 1982 году 10-летняя американская школьница Саманта Смит увидела на обложке журнала Time Magazine президента США Рональда Рейгана и нового генсека СССР Юрия Андропова, который был представлен человеком года. Там новый руководитель СССР был назван очень опасной личностью, при правлении которой СССР «является как никогда угрожающим безопасности США». Обеспокоенная Саманта Смит в ноябре 1982 года отправила генсеку письмо с вопросом, не собирается ли он начинать ядерную войну. Юрий Андропов ответил, пригласив ее лично заглянуть за «Железный занавес». 7 июля 1983 года Саманта с родителями посетила СССР

Одним из направлений деятельности КГБ при Юрии Андропове была борьба с диссидентским движением: проводились судебные процессы над правозащитниками, практиковались различные формы внесудебного преследования (например, принудительное лечение в психиатрических больницах). По инициативе Юрия Андропова началась высылка диссидентов. Так, в 1974 году был выслан за границу и затем лишен гражданства писатель Александр Солженицын

Будучи главой КГБ, особое внимание Юрий Андропов уделял контролю над работой органов госбезопасности стран социалистического лагеря. Он был сторонником самых решительных мер по отношению к тем странам соцлагеря, которые стремились проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В августе 1968 года Андропов оказал влияние на решение о вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию, а в конце 1979 года стал одним из инициаторов ввода советских войск в Афганистан

Юрий Андропов умер 9 февраля 1984 года. По официальной версии, причиной смерти стал отказ почек вследствие многолетней подагры. Его похороны состоялись 14 февраля у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. На траурную церемонию прилетели некоторые мировые лидеры, в том числе Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший

Константин Черненко (1911–1985, год правления с 1984-го):

  1. Сын Альберт Черненко (1935–2009),
  2. Дочь Лидия Черненко (1939–2018),
  3. Дочь Елена Коновалова (1945),
  4. Дочь Вера Черненко (1947),
  5. Сын Владимир Черненко (1951–2006).
Константин Черненко в 1984 году

Михаил Горбачев (1931–2022, годы правления 1985–1991):

  1. Дочь Ирина Вирганская (1957)

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в русско-украинской крестьянской семье. В детстве большую часть времени прожил в доме деда по материнской линии Пантелея Ефимовича Гопкало и бабушки Василисы Лукьяновны (на фото)

«То, что мы пережили в детстве, наверное, объясняет, почему именно мы, дети войны, решились менять устоявшийся образ жизни. Мы, мальчишки, на плечи которых легла ответственность за выживание семьи, за собственное пропитание, в одночасье стали взрослыми»&lt;br> В 1950 году Горбачев с серебряной медалью окончил школу и поступил на юридический факультет МГУ

В 1952-м Михаил Горбачев вступил в КПСС и к 1970 году дослужился до поста первого секретаря Ставропольского крайкома партии

В 1978 году он был переведен в Москву и занял пост секретаря ЦК КПСС, а через два года стал членом Политбюро. В 1985-м на мартовском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев был официально избран генеральным секретарем ЦК

«То, что мы ввели наши войска в Афганистан, было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, который в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал»&lt;br> В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Михаил Горбачев сделал заявление о начале разработки плана поэтапного вывода войск из Афганистана. Последние советские военные покинули страну в феврале 1989 года&lt;br> На фото: с будущим первым президентом России Борисом Ельциным, 1980-е годы

«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»&lt;br> Впервые термин «перестройка» был употреблен Михаилом Горбачевым в мае 1986 года во время визита в Ленинград, где он анонсировал начало общественно-политических реформ. Но первый этап перестройки стартовал годом ранее с антиалкогольной кампании и начала «борьбы с нетрудовыми доходами»

В 1986 году Горбачев провозгласил политику гласности, в ходе которой в дальнейшем в СССР были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ и обмена информацией, началась публикация запрещенных ранее художественных произведений, исторических документов

В 1988 году в СССР была изменена избирательная система, что позволило выдвигать на выборах независимых от КПСС кандидатов, весной 1989 года в Советском Союзе прошли первые в стране конкурентные выборы

Выход в народ, 1980-е годы

22 октября 1986 года академик и правозащитник, создатель водородной бомбы Андрей Сахаров (слева) попросил Михаила Горбачева прекратить его с женой Еленой Боннэр семилетнюю ссылку в Горький. 23 декабря он с супругой вернулся в Москву. В 1989 году ученый был избран народным депутатом СССР

С членом политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым, 1980-е годы

В мае 1985 года, через пару месяцев после того, как Михаил Горбачев (на фото справа) стал генсеком ЦК КПСС, вышли знаменитые постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Виноградники было приказано уничтожить, цены на алкоголь резко выросли, а в очереди за выпивкой можно было провести несколько часов. Кампания была свернута через два года из-за массового недовольства

Встреча Михаила Горбачева с генсеком ЦК Социалистической единой партии Германии Эрихом Хонеккером (справа), май 1985 года

С президентом Франции Франсуа Миттераном, 1986 год

Слева направо: генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на трибуне Мавзолея, май 1986 года

В 1986 году в истории российско-американских отношений произошел настоящий прорыв: в ходе переговоров 11-12 октября президент США Рональд Рейган (справа) и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев договорились о начале ядерных разоружений

Михаил Горбачев с супругой Раисой в разрушенном землетрясением Спитаке, 1988 год

Всего за шесть лет пребывания в должности Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачев 11 раз встречался с президентами США: пять раз с Рональдом Рейганом, шесть — с Джорджем Бушем-старшим (на фото слева)

23 мая 1987 года перестали «глушить» радиостанцию «Голос Америки» (признана иноагентом). Вслед за этим был снят запрет на вещание других иностранных радиостанций — BBC, «Радио Канады», «Радио Ватикана», «Радио Японии», «Немецкую волну». 29 ноября 1988 года перестали «заглушать» международную «Радио Свобода» (признана иноагентом)

В марте 1990 года на третьем съезде народных депутатов Михаил Горбачев был избран президентом СССР

В вышедшей в 1987 году книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» Горбачев выступал за «мир без войны, без гонки вооружений, за безъядерный и ненасильственный мир» на благо всего человечества

19-21 августа 1991 года во время августовского путча Михаил Горбачев был в течение трех дней изолирован на президентской вилле в Форосе (Крым). После провала попытки госпереворота вернулся к исполнению обязанностей. В ноябре 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина (справа) была прекращена деятельность КПСС, генсеком которой был Михаил Горбачев. В декабре 1991 года, после подписания Беловежского соглашения и Алма-Атинского протокола, он перестал быть президентом СССР

Сразу после своей отставки Михаил Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-фонд»), который занимается в том числе исследованием истории перестройки. В июне 1992 года Михаил Горбачев объявил о создании Международного Зеленого Креста — аналога Международного Красного Креста, но занимающегося вопросами экологии

Михаил Горбачев на траурном митинге, посвященном жертвам путча, 24 августа 1991 года

На съезде народных депутатов СССР, сентябрь 1991 года

В 1996 году Горбачев попытался вернуться в активную политику, приняв участие в выборах президента России, однако получил лишь около 0,5% голосов

«При первой встрече Раиса не проявила никакого интереса ко мне. А я пытался не показать, что на меня она сразу произвела огромное впечатление. Раиса выделялась среди всех девчонок в студенческом общежитии. Она не была писаной красавицей, но очень милой, симпатичной: живое лицо, глаза, стройная, изящная фигура и завораживающий голос, который и сейчас звучит у меня в ушах»&lt;br> Во время учебы в МГУ Михаил Горбачев познакомился со студенткой филфака Раисой Титаренко (справа). В 1953 году они поженились

С актерами Пьером Ришаром (справа) и Жераром Депардье, 1993 год

