Дети советских вождей

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

