Главные новости за 13 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «Московская строительная компания» и отменил определение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 442,20 млн руб. убытков в пользу конкурсной массы ООО СЗ «МСК-Инвест». Заявление о взыскании реального ущерба с ООО «МСК» и бывшего руководителя Владимира Жемери оставлено без рассмотрения, а заявления о привлечении контролирующих лиц к ответственности на 5,2 млрд рублей пока не рассмотрены.
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам и шести месяцам колонии, признав его виновным в организации двух покушений на убийство. Второй фигурант дела, бывший сотрудник кубанского МЧС Мелько Джемо, получил 11 лет и шесть месяцев колонии.
Краснодарский край присоединился к соглашениям о стабилизации цен на товары, которые по состоянию на 13 ноября действуют в 78 регионах России с участием 14,7 тыс. хозяйствующих субъектов. Соглашения заключаются между региональными властями и бизнесом и направлены на сдерживание роста цен.
В Краснодаре средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды складских помещений в третьем квартале 2026 года составила 9,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, что стало шестым результатом среди восьми крупнейших региональных рынков России. В целом по регионам аренда готовых складов за январь—сентябрь подешевела на 6,9%, а строящихся объектов — на 14,6%.
Краснодарский край занял первое место среди регионов юга России по объему закупок модульных центров обработки данных: за январь—октябрь 2026 года коммерческие предприятия региона увеличили их приобретение более чем на треть, обеспечив 44,1% профильных тендеров макрорегиона. По данным «ТендерПро», спрос на вычислительные мощности растет быстрее, чем в России вводятся капитальные дата-центры, из-за чего компании активнее проводят торги на поставку модульных решений.
В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергоинфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25 до 50% необходимой электроэнергии, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Электричество в первую очередь направляют на котельные и объекты жизнеобеспечения, а остальные дома запитаны по графикам ограничений, которые служат ориентиром, но не гарантируют соблюдение.