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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Песков заявил о последствиях возведения стен между Эстонией и Россией

Эстония сейчас строит стены, но история уже показала, что подобное не приносит ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он отреагировал на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что страна с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией.

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Причиной такого решения стал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, причастной к которому Эстония считает Россию. Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что все подобные обвинения «абсолютно голословны» и «не имеют под собой никакой... аргументации».
Накануне в Эстонии задержали восемь человек по подозрению в попытке поджога здания Threod Systems в муниципалитете Виимси. Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения.
Эстония
Дмитрий Песков
СССР
Европа