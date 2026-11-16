Песков заявил о последствиях возведения стен между Эстонией и Россией
Эстония сейчас строит стены, но история уже показала, что подобное не приносит ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он отреагировал на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что страна с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией.
Причиной такого решения стал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, причастной к которому Эстония считает Россию. Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что все подобные обвинения «абсолютно голословны» и «не имеют под собой никакой... аргументации».
Накануне в Эстонии задержали восемь человек по подозрению в попытке поджога здания Threod Systems в муниципалитете Виимси. Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения.