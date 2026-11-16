Песков заявил о последствиях возведения стен между Эстонией и Россией

Причиной такого решения стал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, причастной к которому Эстония считает Россию. Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что все подобные обвинения «абсолютно голословны» и «не имеют под собой никакой... аргументации».