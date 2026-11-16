Песков о «мире на столетия» на Украине, ударе по Крымскому мосту и позиции ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что РФ стремится к «миру на столетия» на Украине, призвал Евросоюз прояснить позицию по поводу мирного процесса и прокомментировал удар ВСУ по Крымскому мосту. Подробнее — в подборке «Ъ».