Песков о «мире на столетия» на Украине, ударе по Крымскому мосту и позиции ЕС
Об атаке БПЛА
Атака дронов на Москву прошедшей ночью была массированной, работа ПВО — весьма эффективной.
Ни одна система ПВО в мире не может застраховать от массированных ударов.
После атаки на Крымский мост проводится оценка незначительных повреждений, транспортное сообщение по мосту продолжается. Подробную информацию предоставит Минтранс.
Переговоры по Украине
Россия неоднократно заявляла, что не хочет временного перемирия на Украине, ей нужен мир на столетия.
Что касается участия Европы в переговорах, стороны согласовывали именно трехсторонний формат с участием РФ, США и Украины.
Россия в интересах мирного процесса не намерена раскрывать детали переговоров.
РФ наносит серьезные раны Украине.
Заявления в Евросоюзе о давлении на Россию показывают скорее нежелание Европы способствовать переговорам.
РФ хотела бы прояснений от европейских представителей, насколько их позиция может помочь переговорному процессу.
Россия не даст Украине передышку, чтобы залечить раны.
О решении Эстонии закрыть погранпункты с Россией
Эстония строит «стену» с РФ, но история показывает, что такие стены не приносят ничего хорошего их авторам.
Обвинения со стороны Эстонии и других европейских стран в адрес России из-за диверсий абсолютно голословны, РФ их полностью отвергает.
О планах Путина
Президент встретится с министром транспорта Дмитрием Ядровым. Встреча пройдет в преддверии дня работника транспортной сферы, который будет отмечаться на следующих выходных.
Глава государства готовится к поездке на саммит АТЭС и контактам «на полях» этого мероприятия.