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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Песков о «мире на столетия» на Украине, ударе по Крымскому мосту и позиции ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что РФ стремится к «миру на столетия» на Украине, призвал Евросоюз прояснить позицию по поводу мирного процесса и прокомментировал удар ВСУ по Крымскому мосту. Подробнее — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Об атаке БПЛА

  • Атака дронов на Москву прошедшей ночью была массированной, работа ПВО — весьма эффективной.

  • Ни одна система ПВО в мире не может застраховать от массированных ударов.

  • После атаки на Крымский мост проводится оценка незначительных повреждений, транспортное сообщение по мосту продолжается. Подробную информацию предоставит Минтранс.

Переговоры по Украине

  • Россия неоднократно заявляла, что не хочет временного перемирия на Украине, ей нужен мир на столетия.

  • Что касается участия Европы в переговорах, стороны согласовывали именно трехсторонний формат с участием РФ, США и Украины.

  • Россия в интересах мирного процесса не намерена раскрывать детали переговоров.

  • РФ наносит серьезные раны Украине.

  • Заявления в Евросоюзе о давлении на Россию показывают скорее нежелание Европы способствовать переговорам.

  • РФ хотела бы прояснений от европейских представителей, насколько их позиция может помочь переговорному процессу.

  • Россия не даст Украине передышку, чтобы залечить раны.

О решении Эстонии закрыть погранпункты с Россией

  • Эстония строит «стену» с РФ, но история показывает, что такие стены не приносят ничего хорошего их авторам.

  • Обвинения со стороны Эстонии и других европейских стран в адрес России из-за диверсий абсолютно голословны, РФ их полностью отвергает.

О планах Путина

  • Президент встретится с министром транспорта Дмитрием Ядровым. Встреча пройдет в преддверии дня работника транспортной сферы, который будет отмечаться на следующих выходных.

  • Глава государства готовится к поездке на саммит АТЭС и контактам «на полях» этого мероприятия.

Атаки беспилотников
Евросоюз. Отношения с Россией
Эстония
Украина. Отношения с Россией

Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор