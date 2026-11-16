Кубанский чиновник не смог оспорить конфискацию активов на 107 млн рублей

Каинов занимал должность заместителя министра природных ресурсов края с 2018 по 2025 год. Сейчас его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году высокопоставленный чиновник, который ранее служил в прокуратуре, обещал знакомому обеспечить смягчение наказания в уголовном деле якобы за взятку в размере 4 млн руб. Об этом стало известно правоохранительным органам, в мае 2025 года Каинов был арестован.