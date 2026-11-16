Кубанский чиновник не смог оспорить конфискацию активов на 107 млн рублей
Четвертый кассационный суд в Краснодаре отклонил жалобу бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, который оспаривал обращение в доход РФ имущества стоимостью 107 млн руб. О судебном акте сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Решением суда установлено, что Александр Каинов использовал свои полномочия для личного обогащения, приобретая имущество на неподтвержденные доходы и оформляя его на доверенных лиц. В числе изъятых активов — три квартиры общей площадью 405 кв. м, машино-место, земельный участок, а также четыре автомобиля премиальных марок. В доход государства обращены денежные средства Александра Каинова, его родственников и доверенных лиц.
Каинов занимал должность заместителя министра природных ресурсов края с 2018 по 2025 год. Сейчас его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году высокопоставленный чиновник, который ранее служил в прокуратуре, обещал знакомому обеспечить смягчение наказания в уголовном деле якобы за взятку в размере 4 млн руб. Об этом стало известно правоохранительным органам, в мае 2025 года Каинов был арестован.