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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияКоррупция

Кубанский чиновник не смог оспорить конфискацию активов на 107 млн рублей

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отклонил жалобу бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, который оспаривал обращение в доход РФ имущества стоимостью 107 млн руб. О судебном акте сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Бывший заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов

Бывший заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Решением суда установлено, что Александр Каинов использовал свои полномочия для личного обогащения, приобретая имущество на неподтвержденные доходы и оформляя его на доверенных лиц. В числе изъятых активов — три квартиры общей площадью 405 кв. м, машино-место, земельный участок, а также четыре автомобиля премиальных марок. В доход государства обращены денежные средства Александра Каинова, его родственников и доверенных лиц.
Каинов занимал должность заместителя министра природных ресурсов края с 2018 по 2025 год. Сейчас его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году высокопоставленный чиновник, который ранее служил в прокуратуре, обещал знакомому обеспечить смягчение наказания в уголовном деле якобы за взятку в размере 4 млн руб. Об этом стало известно правоохранительным органам, в мае 2025 года Каинов был арестован.
Госимущество
Мошенничество и хищения
Краснодарский край

Авторы

  • Анна Перова
    Анна Перова
    собственный корреспондент
  • Краснодар