Апелляция отменила взыскание 442 млн руб. убытков с «МСК» по делу «МСК-Инвест»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «Московская строительная компания» (МСК) и отменил определение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 442,20 млн руб. убытков в пользу конкурсной массы ООО СЗ «МСК-Инвест». Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего должника Руслана Шумана.
В рамках дела о банкротстве управляющий подал заявление о взыскании солидарно с ООО «Московская строительная компания» и бывшего руководителя Владимира Жемери убытков на общую сумму 5,20 млрд руб.
Определением первой инстанции от 2 июля 2026 года суд частично удовлетворил требования: с ООО «МСК» было взыскано 442,20 млн руб. в конкурсную массу. В удовлетворении остальной части требований, включая претензии к Владимиру Жемере, было отказано.
Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения жалобы отменил это решение в части взыскания средств с московской компании. Заявление о взыскании с ООО «Московская строительная компания» и Владимира Жемери реального ущерба оставлено без рассмотрения. В остальной части определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «МСК-Инвест» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — Владимир Жемеря (51%) и «Г.К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» (Гонконг) — головная компания ООО «МСК». Убыток компании за 2023 год составил 12,7 млн руб., кредиторская задолженность — 118,1 млн руб.
ООО «МСК» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Головная компания — H.K. Chengrun Technology Limited (Гонконг). Выручка компании за 2023 год составила 209 млн руб., убыток — 21,5 млн руб.
Апелляционная жалоба другого кредитора — индивидуального предпринимателя Авдалина Норика Амаровича — была оставлена без удовлетворения.
Заявления о привлечении контролирующих лиц к ответственности в размере 5,2 млрд руб. остаются нерассмотренными.
В марте 2025 года конкурсный управляющий ООО СЗ «МСК-Инвест» Руслан Шуман обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия ООО «Московская строительная компания» («МСК») на сумму более 5,2 млрд руб.
В ноябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО СЗ «МСК-Инвест» банкротом. Инициатором банкротства застройщика выступил ИП Осипов Сергей Вагакович. Компания задолжала предпринимателю более 298,1 млн руб. Заявитель указал, что в сентябре 2022 года между застройщиком и Сергеем Осипяном был заключен договор ипотеки земельного участка. Компания передала в залог предпринимателю земельный участок площадью 41,5 тыс. кв. м по адресу Ипподромная, 1/1. Однако обязательства, обеспеченные ипотекой земельного участка, должник не исполнил.
СЗ «МСК-Инвест» начал возводить ЖК «Огни города» по улице Ипподромная, 1/1 в Краснодаре в 2020 году. Компания планировала построить пять 24-этажных домов на земельном участке общей площадью 41,5 тыс. кв. м. Однако в 2021 году строительство пришлось заморозить из-за отсутствия в проектной документации социальной инфраструктуры и парковок.