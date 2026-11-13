Апелляция отменила взыскание 442 млн руб. убытков с «МСК» по делу «МСК-Инвест»

По данным « СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «МСК-Инвест» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредители — Владимир Жемеря (51%) и «Г.К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» (Гонконг) — головная компания ООО «МСК». Убыток компании за 2023 год составил 12,7 млн руб., кредиторская задолженность — 118,1 млн руб.

ООО «МСК» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Головная компания — H.K. Chengrun Technology Limited (Гонконг). Выручка компании за 2023 год составила 209 млн руб., убыток — 21,5 млн руб.