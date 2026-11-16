«Можно заказать сопровождение»
Анна Кулецкая — о лесотерапии
0:00
0:00
В 80-х в Японии появился термин синрин-йоку, или лесные купания. Там вместо воды — вековые деревья, а вместо пены — туман, хвоя и пение птиц. Тогда страна переживала стремительный экономический рост: города расширялись, рабочий ритм ускорялся, люди все больше времени проводили в помещениях.
Власти искали способ оздоровить население и при этом вернуть интерес к лесным территориям. Японцам предложили не просто гулять по лесу, а погружаться в него всеми органами чувств. Не бежать стремительно по маршруту, пытаясь намотать километры, а просто медленно идти. Слушать природу, вдыхать запах деревьев, трогать кору и смотреть, как лучики света пробиваются сквозь крону.
За несколько десятилетий практика превратилась в целую индустрию лесного оздоровления. Например, в лесу Акасава, где растут трехсотлетние кипарисы, проложено несколько маршрутов. Можно отправиться на обычную прогулку или заказать сопровождение сертифицированного лесного терапевта. Полноценный сеанс длится до четырех часов, а стоимость такого купания на группу до 5 человек — 15 тыс. йен (около 8 тыс. руб.).
В России японская практика тоже постепенно приживается: лесные купания предлагают в Подмосковье, Сочи, Красноярске и в других регионах. Где-то это прогулки с гидом или программы с медитацией, дыхательными упражнениями и экскурсиями. Так что возможно однажды мы будем выбирать не только психолога или массажиста, но и своего лесотерапевта. Главное, чтобы у нас совпали взгляды на жизнь и на деревья.