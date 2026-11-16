«Можно заказать сопровождение»

В России японская практика тоже постепенно приживается: лесные купания предлагают в Подмосковье, Сочи, Красноярске и в других регионах. Где-то это прогулки с гидом или программы с медитацией, дыхательными упражнениями и экскурсиями. Так что возможно однажды мы будем выбирать не только психолога или массажиста, но и своего лесотерапевта. Главное, чтобы у нас совпали взгляды на жизнь и на деревья.