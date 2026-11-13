Ставка аренды складских помещений в Краснодаре достигла 9,6 тысячи рублей за «квадрат»

При этом стоимость аренды не всегда напрямую зависит от доли свободных площадей. Так, в Новосибирске, лидирующем по ставкам, вакансия по итогам третьего квартала составляла 4%. В Казани при 10% свободных площадей аренда стоила 9,74 тыс. руб. за квадратный метр в год. В Санкт-Петербурге и Самаре доля вакантных помещений была одинаковой — 2%, однако ставки различались: 9,79 тыс. и 10,02 тыс. руб. соответственно.