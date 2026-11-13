Ставка аренды складских помещений в Краснодаре достигла 9,6 тысячи рублей за «квадрат»
В Краснодаре средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды складских помещений в третьем квартале 2026 года составила 9,6 тыс. руб. за квадратный метр в год. Это один из восьми крупнейших региональных рынков, вошедших в исследование CORE.XP. В целом по регионам России аренда готовых складов за январь—сентябрь подешевела на 6,9%, а строящихся объектов — на 14,6%.
По данным аналитиков CORE.XP, средневзвешенная ставка аренды готовых складских площадей в регионах за девять месяцев составила 9,78 тыс. руб. за квадратный метр в год против 10,5 тыс. руб. годом ранее. В сегменте строящихся объектов показатель снизился с 11,5 тыс. до 9,82 тыс. руб., или почти на 15%. Все ставки указаны без учета операционных расходов и НДС.
Среди восьми крупнейших региональных рынков в третьем квартале самые высокие ставки зафиксированы в Новосибирске — 10,18 тыс. руб. за квадратный метр в год. Город опередил Казань, занимавшую первое место кварталом ранее. На второй позиции оказался Екатеринбург с показателем 10,06 тыс. руб., на третьей — Самара, где аренда обходилась в 10,02 тыс. руб.
В Санкт-Петербурге ставка составила 9,79 тыс. руб. за квадратный метр в год, в Казани — 9,74 тыс. руб. Краснодар занял шестое место с показателем 9,59 тыс. руб., немного опередив Ростов-на-Дону, где ставка достигла 9,58 тыс. руб. Самая низкая стоимость аренды среди рассматриваемых городов отмечена в Нижнем Новгороде — 8,97 тыс. руб.
Разница между максимальной и минимальной ставками составила 1,21 тыс. руб. за квадратный метр в год, или около 13,5% от нижнего значения. По оценке CORE.XP, динамика отражает неодинаковое соотношение спроса и предложения на локальных складских рынках.
При этом стоимость аренды не всегда напрямую зависит от доли свободных площадей. Так, в Новосибирске, лидирующем по ставкам, вакансия по итогам третьего квартала составляла 4%. В Казани при 10% свободных площадей аренда стоила 9,74 тыс. руб. за квадратный метр в год. В Санкт-Петербурге и Самаре доля вакантных помещений была одинаковой — 2%, однако ставки различались: 9,79 тыс. и 10,02 тыс. руб. соответственно.