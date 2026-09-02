Недострои и участки под ними вновь продают в военном городке Липецка за 991 млн

В Военном городке №1 в Липецке во второй раз выставили на аукцион три недостроенных многоквартирных дома и два участка под ними. Имущество находится в федеральной собственности и реализуется одним лотом. Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составила 990,9 млн руб. Информация об этом появилась на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

Степень готовности первого дома — 91%, второго и третьего — по 74%. Общая площадь зданий составляет 47,8 тыс. кв. м (16,2 тыс. кв. м, 13,9 тыс. кв. м и 17,7 тыс. кв. м соответственно). Состояние МКД оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем выявлены частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, отсутствие остекления, наличие плесени на стенах. Инженерные коммуникации отсутствуют или разрушены, территория не благоустроена. На участках присутствуют неиспользуемые металлические бытовки, будка, гараж и деревянные туалеты. Здания не эксплуатируются.

Общая площадь земельных участков под МКД составляет 19,6 тыс. кв. м. Они ограничены улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф.С. и Валентины Терешковой.

Шаг аукциона составляет 9,9 млн руб., размер задатка — 198,2 млн руб. Заявки на аукцион принимаются до 11 ноября, итоги подведут 13-го.

Предыдущие торги, проведенные в августе, не состоялись в связи с отсутствием участников.

Кабира Гасанова