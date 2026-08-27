Никто не захотел выкупать недострои в военном городке Липецка за 991 млн рублей

Не состоялся аукцион по продаже трех недостроенных многоквартирных домов (МКД) в Военном городке №1 Липецка. Из итогового протокола следует, что это связано с отсутствием заявок на торги. Начальная цена лота составляла 990,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенные многоквартирные дома в военном городке Липецка

Фото: из аукционной документации Недостроенные многоквартирные дома в военном городке Липецка

Фото: из аукционной документации

Имущество планировалось к продаже единым лотом. Оно находится в федеральной собственности. Согласно аукционной документации, степень готовности первого МКД составляет 91%, второго и третьего — 74%. Несмотря на частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, разбитые окна и плесень, здания в удовлетворительном состоянии. Инженерные коммуникации отсутствуют или разрушены, благоустройство не проведено. На земельных участках остались заброшенные бытовки, туалеты и другие временные постройки. Сами недострои не эксплуатируются.

В состав лота также входят земельные участки общей площадью 19,6 тыс. кв. м, на которых расположены дома. Они ограничены улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф. С. и Валентины Терешковой.

По данным Gorod48, эти дома начали возводить для военных весной 2014 года. Их планировали сдать в 2015-м, но стройку заморозили. В 2022 году вокруг объектов были установлены заборы. В июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева заявила на заседании горсовета Липецка со ссылкой на письмо от Минобороны, что ведомство не планирует передавать имущество в муниципальную собственность и сообщит о сроках ввода домов в эксплуатацию позже. РБК со ссылкой на сенатора от региона Евгению Уваркину в марте 2026 года сообщал, что в этом году «Дом. РФ» выставит недострои на торги. Вырученные средства планировалось направить на обеспечение военных жильем.

Алина Морозова