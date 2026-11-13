Anthropic закрыла IPO для инвесторов из Китая
Американская Anthropic, разработчик чат-бота Claude, исключила институциональных инвесторов из материкового Китая и Гонконга из участия в своем первичном размещении акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников агентства, несколько банков отказались принимать заявки от таких клиентов, ссылаясь на американские правила ITAR, контролирующие торговлю оборонной продукцией.
Ситуация перекликается с IPO SpaceX на $86,2 млрд, когда андеррайтерам также запретили принимать заявки из Китая и Гонконга. Продукты Anthropic недоступны в этих регионах, а компания недавно заблокировала доступ для приезжающих туда пользователей. Размещение пройдет на NASDAQ под тикером ANT. Anthropic оценивает себя в $1,4 трлн, а спрос на акции превышает предложение примерно в шесть раз.