Прокатная десятка
Лес
- Режиссер: Гамлет Дульян
- В ролях: Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Родионов, Никита Кологривый, Екатерина Васильева, Анжела Белянская
- Жанр: триллер, драма / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Познакомиться с хтоническими провинциалами предстоит и Вике с Ликой, когда их, уже почти замерзших насмерть, вывозит из леса некий Олег (Алексей Аникин) — житель соседней деревни и, естественно, алкоголик. Знакомство с ним перерастает в события, которые оправдывают в описании фильма слово "триллер", или даже "хоррор", так как режиссер увлекается и начинает показывать всякие ужасы крупным планом.».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лукошко ужасов».
Инфлюенсер
- Режиссер: Майк Нибро
- В ролях: Кьяра Кинг, Джемма Карлсен, Эос Карлссон, Майк Нибро, Ронья Хауге Шируп, Лука Сторм
- Жанр: триллер / США, Дания, Великобритания / 102 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Инфлюенсер" скучен и забавен одновременно. Скучен как сатира на инфлюенсеров. Ну хватит вроде бы уже, отсмеялись над их влиятельной никчемностью и смирились перед их беспощадным шествием по миру. Забавно же то, как это снято. Не в смысле банального чередования съемок на телефон, на камеру и ленты соцсетей. А в смысле краткого курса "Как дурить зрителя, который дуриться рад"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк блогеру не товарищ».
Лиля
- Режиссер: Вера Сторожева
- В ролях: Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Алексей Герман мл.
- Жанр: драма / Россия / 146 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Она переходит из рук в руки, из постели в постель, меняет наряды или снимает их — но ничего о Лиле как о личности, кроме ее любви к раннему творчеству Маяковского и придуманной авторами нелюбви к позднему, мы за два с половиной часа так и не узнаем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Облако в чулках».
Новый дом
- Режиссер: Никита Грушин
- В ролях: Дарья Савельева, Александр Яценко, Петар Зекавица, Наталья Батрак, Владимир Виноградов, Кузьма Котрелев
- Жанр: драма / Россия / 101 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм по манере съемки тяготеет к работам тех, кого некогда окрестили "новыми тихими": Бориса Хлебникова, Бакура Бакурадзе, Николая Хомерики. Внимательная, любящая актеров камера. Точечное правдоподобие жестов, лиц и слов. Неказистые, неприкаянные герои, барахтающиеся во враждебном или безразличном окружении.».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не правда — подобие».
Психопатка
- Режиссер: Закари Уигон
- В ролях: Майка Монро, Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс, Рут Уилсон, Джекоби Джуп, Иви Темплтон
- Жанр: хоррор, комедия / Великобритания, Ирландия / 102 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинопрокатчик «Вольга»: «1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное».
Лето в Бадене
- Режиссер: Антон Желнов
- В ролях: Филипп Янковский, Мария Смольникова, Александра Мареева, Павел Табаков, Александр Коротин, Вадим Степанов
- Жанр: драма / Россия / 73 мин.
- В прокате: с 5 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Вся черно-белая часть (с Достоевским в Бадене), словно присыпанная угольной пылью, как были присыпаны ею пассажиры поездов середины XIX века, безусловно хороша. Это тот случай, когда вынужденная бедность — ну не позволил бюджет и обстоятельства создателям фильма ни Баден-Баден, ни даже Минеральные Воды — становится эстетическим козырем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вирус Достоевского».
Навар
- Режиссер: Артур Григорьев
- В ролях: Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Геннадий Блинов, Юлия Беретта, Анна Кротова
- Жанр: драма, криминал / Россия / 85 мин.
- В прокате: с 5 ноября
Кинопрокатчик «Леона»: «Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды Шуст использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита».
Настройщик
- Режиссер: Дэниэл Роэр
- В ролях: Лео Вудалл, Гавана Роуз Лю, Дастин Хоффман, Лиор Раз, Гиль Коэн, Ниссан Сакира
- Жанр: мелодрама, криминал / Канада, США / 107 мин.
- В прокате: с 5 ноября
Кинопрокатчик «Триада Про»: «Нью-Йорк. Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его навыки и тонкий слух настройки можно применять для взлома сейфов. Когда его пожилой наставник и партнер Гарри попадает в больницу, парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение».
Роллинг Лауд. Дикое веселье
- Режиссер: Джереми Гарелик
- В ролях: Оуэн Уилсон, Трэвис Скотт, Мэтт Райф, Кристиан Конвери, Кристин Ко, Секси Ред
- Жанр: комедия / США / 95 мин.
- Слоган: «Это было эпично»
- В прокате: с 5 ноября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Стремясь стать для сына-подростка "своим", чрезмерно опекающий отец решается на безумный шаг — тайком протаскивает его на безбашенный музыкальный фестиваль Rolling Loud. Их невинная вылазка быстро перерастает в настоящий хаос».
Святые предприниматели
- Режиссер: Юрий Однопозов
- В ролях: Борис Корчевников
- Жанр: документальный, история / Россия / 79 мин.
- В прокате: с 5 ноября
Кинопрокатчик «Фильмер Групп»: «О феномене русского православного предпринимательства — сословии, которое не просто развивало экономику, а формировало Россию как культурный и духовный проект: возводило храмы и больницы, открывало школы и музеи, поддерживало науку и искусство. В центре повествования — 33 святых предпринимателя, прославленных Русской Православной Церковью. Через их судьбы раскрывается парадокс "святого бизнеса": люди, занимавшиеся торговлей и производством, сумели превратить труд в служение Богу и ближнему, а богатство — в инструмент милосердия».