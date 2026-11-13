«Прокатная десятка»

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Инфлюенсер" скучен и забавен одновременно. Скучен как сатира на инфлюенсеров. Ну хватит вроде бы уже, отсмеялись над их влиятельной никчемностью и смирились перед их беспощадным шествием по миру. Забавно же то, как это снято. Не в смысле банального чередования съемок на телефон, на камеру и ленты соцсетей. А в смысле краткого курса "Как дурить зрителя, который дуриться рад"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк блогеру не товарищ».