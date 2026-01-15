В Черноземье в начале года изменился топ застройщиков в регионах

К началу 2026-го года самые заметные изменения претерпел топ застройщиков в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях, в Белгородской, Воронежской и Курской тройки лидеров остались прежними. Это следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

В Липецкой области первую строчку рейтинга по-прежнему занимает московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (бренд Author Development), а вторую и третью заняли орловская ГК «ОДСК» Александра Рогачева и воронежское ООО «СЗ ЖБИ-2 Инвест» Ильи Кораблина. В этом регионе «Энко» потеряло одну строчку, заняв четвертую позицию, а ГК «Строймастер» Вячеслава Старых — сразу три, опустившись на пятое место. Восьмую позицию заняло ООО СЗ «СКС» Виталия Брычаева, поднявшееся на одну строчку, а девятое — воронежская ГК «ЖБИ-2». Остальные участники сохранили свои позиции.

В Орловской области лидером осталась ГК ОДСК Александра Рогачева, а вторую и третью строчку заняли ГК «Развитие» и СЗ «Фортуна» Алексея Шалыгина и Дмитрия Плясова за счет падения на две позиции ГК «СТС-групп» Андрея Величкина и Романа Емельянова. При этом в топ-10 появился новичок — восьмую строчку заняло брянское ООО «СЗ "Надежда Девелопмент"», заявившее в региональном центре проект строительства жилого комплекса (ЖК) «Прокуровский».

В Тамбовской области первое место по-прежнему занимает ГК «Тамбов бизнес строй», а ООО «СЗ "Мегаполис"» Альберта и Ольги Дорожкиных и оренбургское ООО «СЗ "Империал"» (входит в ГК «Листпромстрой») поменялись местами, заняв вторую и третью позицию. Остальные компании поднялись в рейтинге в основном за счет падения сразу на восемь позиций ООО СЗ «Известняк» Ольги Чуприковой и Семена Курносова.

В Белгородской области рейтинг не претерпел изменений, тройку лидеров удержали ГК «Точно» (Николай Амосов), СЗ «Оникс-Дубрава» (Александр Рындин) и ООО «СЗ Стройинжиниринг» (Анна Ульянова).

В Воронежской области первая тройка осталась неизменной — ГК «Развитие» (Сергей Гончаров), ООО «Домостроительный комбинат» (Сергей Лукин) и ГК «Проект инвест» (Николай Ступин). «Выбор» Александра Цыбаня потерял одну позицию, заняв пятую строчку и уступив четвертое место «Воронежской девелоперской компании» Евгения Хамина. На шестом месте расположилась ГК «Стэл» Валерия Лукинова, на седьмом — ГК «Первоград» Эдуарда Сорокина, на восьмом — ООО СЗ «Семья», на девятом — «ЖБИ-2 Инвест» бизнесмена Ильи Кораблина. Первую десятку замыкает «СЗ "Левый берег"» (подконтрольно ООО «ТСП "Воронеж строй комплекс"», ВСК). При этом занимавшая в декабре шестую позицию ГК «Энко» Елены Низамовой, купившая в августе 2024 года ГК «Инстеп» у бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева, потеряла сразу восемь позиций и не вошла в топ-10 компаний региона.

Однако в Курской области «Энко» продолжает удерживать лидирующую позицию, на втором и третьем местах остаются рязанская ГК «Мармакс» Юрия Юрова и СЗ «Полет» Вадима Конева. Воронежская ГК «Первоград» Вячеслава Кабацкова и «Главстрой» Станислава Лазуткина поменялись местами, заняв четвертую и пятую позиции соответственно. Других изменений в рейтинге не произошло.

Ульяна Ларионова