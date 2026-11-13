В 2027-м прожиточный минимум в Липецкой области составит менее 17 тысяч рублей
Правительство Липецкой области утвердило величину прожиточного минимума на 2027 год. Показатель на душу населения составит 16,8 тыс. руб. Сейчас он установлен на уровне 15,7 тыс. руб. Таким образом, утвержденный прирост — 1,1 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Определен также прожиточный минимум для отдельных категорий граждан. Он составит:
для трудоспособного населения — 18,3 тыс. руб.;
для пенсионеров — 14,4 тыс. руб.;
для детей — 16,3 тыс. руб.
Прирост по сравнению с текущим годом по этим категориям достигнет 1,2 тыс. руб., 0,9 тыс. руб. и порядка 1 тыс. руб. соответственно.
Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Александр Рябченко.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал об утверждении величины прожиточного минимума на следующий год в других областях макрорегиона. Наиболее высокий показатель на душу населения установили в Воронежской области — 17,8 тыс. руб. В Белгородской, Курской и Тамбовской областях он будет ниже.