В 2027-м прожиточный минимум в Липецкой области составит менее 17 тысяч рублей

Правительство Липецкой области утвердило величину прожиточного минимума на 2027 год. Показатель на душу населения составит 16,8 тыс. руб. Сейчас он установлен на уровне 15,7 тыс. руб. Таким образом, утвержденный прирост — 1,1 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.