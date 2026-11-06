Прожиточный минимум на 2027-й в Белгородской области составит почти 17 тысяч

Величина прожиточного минимума в Белгородской области на 2027 год в расчете на душу населения установлена в размере 16 991 руб. По сравнению с текущим годом показатель увеличится на 1 082 руб. — сейчас он составляет 15 909 руб. Соответствующее постановление приняло региональное правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.