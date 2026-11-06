Прожиточный минимум на 2027-й в Белгородской области составит почти 17 тысяч
Величина прожиточного минимума в Белгородской области на 2027 год в расчете на душу населения установлена в размере 16 991 руб. По сравнению с текущим годом показатель увеличится на 1 082 руб. — сейчас он составляет 15 909 руб. Соответствующее постановление приняло региональное правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.
для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится на 1 179 руб. — с 17 341 до 18 520 руб.;
показатель для пенсионеров вырастет на 930 руб. и составит 14 612 руб. вместо действующих 13 682 руб.;
прожиточный минимум для детей поднимется на 1 049 руб. — с 15 432 до 16 481 руб.
Величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации социальных программ, а также для установления мер государственной социальной помощи, социальных доплат к пенсиям и пособий.
Сегодня стало известно, что прожиточный минимум на 2027 год утвердили в Тамбовской области. В среднем на душу населения он составит 16,8 тыс. руб. (сейчас — 15,7 тыс. руб.). Для трудоспособных жителей показатель увеличится с 17,1 тыс. до 18,3 тыс. руб., для пенсионеров — с 13,5 тыс. до 14,4 тыс. руб., для детей — с 15,2 тыс. до 16,3 тыс. руб.