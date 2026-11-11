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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Почти 18 тысяч рублей составит прожиточный минимум в Воронежской области

Правительство Воронежской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в 2027 году. Он составит 17,8 тыс. руб. Учитывая, что в 2026-м показатель установлен на уровне почти 16,7 тыс. руб., прирост составит более 1,1 тыс. руб. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлен также прожиточный минимум по отдельным категориям граждан. Он составит:

  • для трудоспособного населения — 19,4 тыс. руб., рост к 2026 году — 1,2 тыс. руб.;

  • для пенсионеров — 15,3 тыс. руб., рост к 2026 году — 1 тыс. руб.;

  • для детей — 17,3 тыс. руб., рост к 2026 году — 1,1 тыс. руб.

Постановление регионального правительства вступает в силу с 1 января 2027 года.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал о величине прожиточного минимума в 2027 году в других регионах Черноземья — Белгородской, Курской и Тамбовской областях. Среди этих регионов наибольший показатель установлен в Курской области, где он составит 17,6 тыс. руб.
Денис Данилов