Почти 18 тысяч рублей составит прожиточный минимум в Воронежской области
Правительство Воронежской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в 2027 году. Он составит 17,8 тыс. руб. Учитывая, что в 2026-м показатель установлен на уровне почти 16,7 тыс. руб., прирост составит более 1,1 тыс. руб. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев.
Установлен также прожиточный минимум по отдельным категориям граждан. Он составит:
для трудоспособного населения — 19,4 тыс. руб., рост к 2026 году — 1,2 тыс. руб.;
для пенсионеров — 15,3 тыс. руб., рост к 2026 году — 1 тыс. руб.;
для детей — 17,3 тыс. руб., рост к 2026 году — 1,1 тыс. руб.
Постановление регионального правительства вступает в силу с 1 января 2027 года.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал о величине прожиточного минимума в 2027 году в других регионах Черноземья — Белгородской, Курской и Тамбовской областях. Среди этих регионов наибольший показатель установлен в Курской области, где он составит 17,6 тыс. руб.