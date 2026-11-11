Почти 18 тысяч рублей составит прожиточный минимум в Воронежской области

Правительство Воронежской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в 2027 году. Он составит 17,8 тыс. руб. Учитывая, что в 2026-м показатель установлен на уровне почти 16,7 тыс. руб., прирост составит более 1,1 тыс. руб. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев.