Прожиточный минимум в 2027-м составит в Тамбовской области менее 17 тысяч рублей
Величина прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2027 год в расчете на душу населения установлена в размере 16,8 тыс. руб. Таким образом, он увеличится по сравнению с текущим годом примерно на 1,1 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов.
Для трудоспособного населения Тамбовской области прожиточный минимум в следующем году составит 18,3 тыс. руб. Сейчас он установлен на уровне 17,1 тыс. руб.
Прожиточный минимум для пенсионеров достигнет 14,4 тыс. руб., увеличившись примерно на 0,9 тыс. руб. (сейчас — 13,5 тыс.).
Для детей определен прожиточный минимум в размере 16,3 тыс. руб. Учитывая, что сейчас он составляет 15,2 тыс. руб., рост составит порядка 1,1 тыс.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Тамбовской области «в связи с уменьшением прогнозируемой численности детей из малообеспеченных семей и количества социальных контрактов, заключаемых гражданами».
Также в записке приводятся цифры по прожиточному минимуму в целом по РФ согласно проекту федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Он составит:
на душу населения — 20,2 тыс. руб.;
для трудоспособного населения — 22 тыс. руб.;
для пенсионеров — 17,4 тыс. руб.;
для детей — 19,6 тыс. руб.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что за все время действия программы долгосрочных сбережений общий объем взносов в Тамбовской области составил свыше 5,7 млрд руб.