Прожиточный минимум в 2027-м составит в Тамбовской области менее 17 тысяч рублей

Величина прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2027 год в расчете на душу населения установлена в размере 16,8 тыс. руб. Таким образом, он увеличится по сравнению с текущим годом примерно на 1,1 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов.