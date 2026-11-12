Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Дублине
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Agence France-Presse, встреча проходит на военной авиабазе, куда спецборт представителей США вылетел после неожиданной остановки в Хельсинки. СМИ пока не передают детали этой встречи.
Спецпосланники отправились в столицу Ирландии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча состоялась накануне в Москве и длилась 2,5 часа.
Стив Уиткофф называл прошедшие в России переговоры исчерпывающими и конструктивными. Он говорил, что американские переговорщики теперь попытаются убедить господина Зеленского «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.