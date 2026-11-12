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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Дублине

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Agence France-Presse, встреча проходит на военной авиабазе, куда спецборт представителей США вылетел после неожиданной остановки в Хельсинки. СМИ пока не передают детали этой встречи.
Спецпосланники отправились в столицу Ирландии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча состоялась накануне в Москве и длилась 2,5 часа.
Стив Уиткофф называл прошедшие в России переговоры исчерпывающими и конструктивными. Он говорил, что американские переговорщики теперь попытаются убедить господина Зеленского «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.
Подробнее — в материале Андрея Колесникова «Кто более Кушнера и Уиткоффа ценен».