Владельцу тамбовского «Завком-инжиниринга» заменили условный срок на реальный

Тамбовский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и изменил наказание Владимиру Артемову, одному из собственников ООО «Виват» (доля 37,05%), которое является единственным учредителем тамбовского ООО «Завком-инжиниринг». Как сообщили в прокуратуре региона, вместо пяти лет условного лишения свободы ему назначили 2,7 года колонии строгого режима. Штраф не изменился и составляет 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фигурант признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). Ленинский райсуд Тамбова вынес ему приговор в марте.

В объединенной пресс-службе судов региона раскрыли подробности уголовного дела. Как установил суд, ООО «Завком-Инжиниринг» заключило с китайской компанией «Гуомао» контракт на поставку оборудования за 42,5 млн руб. При этом тамбовское предприятие завысило цену товара на 31,7 млн руб. В результате были похищены бюджетные средства Тамбовского государственного технического университета. Ранее уточнялось, что ущерб был полностью возмещен.

Также осужденный хранил пистолет и боеприпасы без разрешений от уполномоченных органов. Они были обнаружены в ходе обыска, который проводили сотрудники тамбовского УФСБ.

В апреле по статьям о мошенничестве и незаконных валютных операциях был осужден бывший директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Завком-Инжиниринг» Максим Ткачев. За соучастие в преступлении с ущербом на 31,7 млн руб. его приговорили к 2,6 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Алина Морозова