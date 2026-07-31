Экс-владельца тамбовского «Завкома» Артемова лишили звания почетного гражданина
Владимира Артемова лишили звания почетного гражданина Тамбовской области
Депутаты тамбовской облдумы на сегодняшнем заседании лишили звания почетного гражданина Тамбовской области бывшего владельца одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова») Владимира Артемова, который ранее был осужден за мошенничество. За такое решение проголосовали 35 парламентариев, один был против и двое воздержались. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областной думе.
Владимир Артемов
Фото: zavkomgroup.com
Решение было вынесено на основании обвинительного приговора Владимиру Артемову, дело было рассмотрено в двух инстанциях.
В марте 2026 года Ленинский райсуд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Фигуранту назначили пять лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом 1,4 млн руб.
В начале июля облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и заменил наказание на 2,7 года колонии строгого режима с аналогичным штрафом.
Как установил суд, ООО «Завком-Инжиниринг» заключило с китайской компанией «Гуомао» контракт на поставку оборудования за 42,5 млн руб. Тамбовское предприятие завысило цену товара на 31,7 млн руб. В результате были похищены бюджетные средства Тамбовского государственного технического университета. Впоследствии ущерб был полностью возмещен.
Также осужденный хранил пистолет и боеприпасы без разрешений от уполномоченных органов. Они были обнаружены в ходе обыска, который проводили сотрудники тамбовского УФСБ.
По данным Rusprofile, ООО «Завком-инжиниринг» было зарегистрировано в 2014 году в Тамбове и специализируется на перевозках (ранее компания занималась инженерно-техническом проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора). Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Юрий Комбаров. По итогам 2025 года компания выручила 5,4 млрд руб. (годом ранее — 9,1 млрд руб.) и получила 386 млн руб. чистой прибыли (1,3 млрд руб.).
Единственный владелец ООО «Завком-инжиниринг» — местное же ООО «Виват». Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. 62,5% компании контролирует Александра Ткачева, 25,97% — Сергей Артемов, 11,53% — Елена Ломакина. До 24 июля у госпожи Ткачевой было 25,97%, но в этот день к ней перешла ранее принадлежавшая Владимиру Артемову доля в 37,05%. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»).
В апреле по статьям о мошенничестве и незаконных валютных операциях был осужден экс-директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Завком-Инжиниринг» Максим Ткачев. За соучастие в преступлении с ущербом на 31,7 млн руб. его приговорили к 2,6 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.