Экс-владельца тамбовского «Завкома» Артемова лишили звания почетного гражданина

Депутаты тамбовской облдумы на сегодняшнем заседании лишили звания почетного гражданина Тамбовской области бывшего владельца одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова») Владимира Артемова, который ранее был осужден за мошенничество. За такое решение проголосовали 35 парламентариев, один был против и двое воздержались. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Артемов

Фото: zavkomgroup.com Владимир Артемов

Фото: zavkomgroup.com

Решение было вынесено на основании обвинительного приговора Владимиру Артемову, дело было рассмотрено в двух инстанциях.

В марте 2026 года Ленинский райсуд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Фигуранту назначили пять лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом 1,4 млн руб.

В начале июля облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и заменил наказание на 2,7 года колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Как установил суд, ООО «Завком-Инжиниринг» заключило с китайской компанией «Гуомао» контракт на поставку оборудования за 42,5 млн руб. Тамбовское предприятие завысило цену товара на 31,7 млн руб. В результате были похищены бюджетные средства Тамбовского государственного технического университета. Впоследствии ущерб был полностью возмещен.

Также осужденный хранил пистолет и боеприпасы без разрешений от уполномоченных органов. Они были обнаружены в ходе обыска, который проводили сотрудники тамбовского УФСБ.

По данным Rusprofile, ООО «Завком-инжиниринг» было зарегистрировано в 2014 году в Тамбове и специализируется на перевозках (ранее компания занималась инженерно-техническом проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора). Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Юрий Комбаров. По итогам 2025 года компания выручила 5,4 млрд руб. (годом ранее — 9,1 млрд руб.) и получила 386 млн руб. чистой прибыли (1,3 млрд руб.). Единственный владелец ООО «Завком-инжиниринг» — местное же ООО «Виват». Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. 62,5% компании контролирует Александра Ткачева, 25,97% — Сергей Артемов, 11,53% — Елена Ломакина. До 24 июля у госпожи Ткачевой было 25,97%, но в этот день к ней перешла ранее принадлежавшая Владимиру Артемову доля в 37,05%. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»).

В апреле по статьям о мошенничестве и незаконных валютных операциях был осужден экс-директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Завком-Инжиниринг» Максим Ткачев. За соучастие в преступлении с ущербом на 31,7 млн руб. его приговорили к 2,6 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Алина Морозова