Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин ускорит согласования застройки в «Развитии»

Мэр Воронежа в 2018–2024 годах, экс-гендиректор концессионера водоканала и канализационных сетей областного центра ООО «РВК-Воронеж» Вадим Кстенин займет в девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова должность заместителя генерального директора. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Развития». Господин Кстенин как зам господина Гончарова будет отвечать в девелоперской компании за GR, в том числе за «ускорение согласовательных процедур».

Вадим Кстенин, бывший мэр Воронежа

Там отметили, что «опытный управленец с многолетним стажем» будет отвечать в ГК за «развитие партнерских отношений с органами государственной власти всех уровней — от муниципальных структур до федеральных ведомств». «Ключевые задачи нового заместителя: выстраивание конструктивного диалога с органами власти для поддержки девелоперских инициатив, содействие ускорению прохождения разрешительных и согласовательных процедур, координация взаимодействия с профильными министерствами, ведомствами и региональными администрациями, а также продвижение проектов компании на региональном и федеральном уровнях»,— сказали в «Развитии».

Там заключили, что «значительный опыт в сфере муниципального управления, глубокое понимание региональной специфики и потребностей городской среды», которые есть у господина Кстенина, станут важным активом для компании.

Вадим Кстенин родился 16 мая 1975 года в Воронеже. Окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, затем — работал в системе ЖКХ города. С 2011 года возглавлял профильное управление городской администрации, затем был вице-мэром Воронежа по городскому хозяйству. В 2018 году по итогам конкурса был выбран депутатами мэром Воронежа (был первым градоначальником, которого воронежцы не избирали на всенародном голосовании). С 2024 года до последнего времени работал гендиректором ООО «РВК-Воронеж».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ООО «РВК-Воронеж» после господина Кстенина возглавит экс-руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов.

Сергей Калашников