«РВК-Воронеж» может возглавить экс-руководитель госстройнадзора Сергей Болгов

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов, в среду, 15 апреля, уволившийся по собственному желанию, вскоре может возглавить ООО «РВК-Воронеж» — концессионера водоканала и канализационных сетей областного центра. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники на коммунальном рынке региона.

Фото: инспекция госстройнадзора Воронежской области Экс-руководитель инспекции госстройнадзора Воронежской области Сергей Болгов

На посту руководителя водоканала господин Болгов, по данным «Ъ-Черноземье», может сменить бывшего мэра Воронежа Вадима Кстенина. Он был генеральным директором ООО «РВК-Воронеж» с июля 2024 года. Экс-мэр, в свою очередь, может перейти на работу в девелоперскую ГК «Развитие» Сергея Гончарова. По данным «Ъ-Черноземье», господин Кстенин уже знакомится с задачами по стратегическому развитию, которые будут стоять перед ним на одной из топ-менеджерских позиций.

Сергей Болгов родился в Воронеже 20 февраля 1986 года. В 2008-м окончил на тот момент Воронежскую государственную лесотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии (лесной комплекс)». Карьеру начал в крупнейшем застройщике региона — «Домостроительном комбинате» (ДСК, принадлежит семье экс-сенатора от региона Сергея Лукина). После окончания академии господин Болгов устроился в ДСК на должность экономиста. В 2009–2013 годах занимал должности инженера-экономиста, исполняющего обязанности начальника, начальника планово-экономического отдела ДСК. В 2014-м перешел на госслужбу: возглавил отдел контрольно-аналитической работы управления по государственному регулированию тарифов правительства Воронежской области. Уже через год уволился. В 2015–2019 годах занимал, согласно официальной биографии, «руководящие должности в коммерческих строительных организациях». В декабре 2019-го вернулся в облправительство на должность руководителя инспекции государственного строительного надзора.

Сергей Болгов не ответил на звонок «Ъ-Черноземье». Вадим Кстенин в беседе с «Ъ-Черноземье» в конце марта предпочел не комментировать кадровые изменения, не подтверждая, но и не опровергая их. В пресс-службе «Развития» ранее говорили «Ъ-Черноземье», что не в курсе назначения господина Кстенина. В пресс-службе «РВК-Воронеж» заявляли, что «не комментируют слухи». Сегодня в обеих организациях не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». По данным Rusprofile.ru, господин Кстенин на 15 апреля еще фигурирует в ЕГРЮЛ как гендиректор «РВК-Воронеж». Внесение таких изменений, как правило, может занимать до нескольких месяцев.

По данным источников «Ъ-Черноземье», назначение господина Болгова в «РВК-Воронеж» уже согласовано с руководством Воронежской области, поэтому кадровое изменение «стоит воспринимать как заслуженное повышение, ставшее результатом позитивной оценки работы управленца на посту главы инспекции госстройнадзора».

В пресс-службе «РВК-Воронеж» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили, что по состоянию на 2026 год компания реализует в городе две концессиионные инвестиционные программы в сфере коммунальной инфраструктуры, которые «призваны повысить надежность и качество водоснабжения и водоотведения». Общий объем инвестиций превышает 35 млрд руб.

Первая и базовая для концессионера инвестпрограмма, стартовавшая в 2019 году и запланированная к завершению на 2028-й, оценивается в 20 млрд руб. Планируется, что в 2026-м в рамках нее будет завершена реконструкция напорного водовода диаметром 1 000 мм от водоподъемной станции (ВПС) 11/2 до ВПС 11/3. Сейчас работы выполнены на 95%. До конца года должны еще завершиться: перебуривание скважин на ВПС11, реконструкция водопроводных сетей диаметром 600 мм по улице Перхоровича.

Также в рамках первой инвестпрограммы продолжаются (без планов по завершению в 2026-м) работы по реконструкции водопроводных сетей диаметром 500 мм по улице Острогожской, реконструкции канализационных насосных станций (КНС) 24 и КНС 20, строительству сооружений водоотведения промывных и дренажных вод на ВПС 4, а также работы по установке контрольно-измерительных датчиков. На Правобережных очистных сооружениях ведутся работы по строительству сооружений доочистки и модернизации узла механической очистки.

Вторая инвестпрограмма «РВК-Воронеж» — реконструкция Левобережных очистных сооружений (ЛОС) стоимостью 15,4 млрд руб. Она рассчитана на 47 лет (2023–2070 годы). В 2026-м на ЛОС ведутся работы по строительству, модернизации и реконструкции, а также «почти завершено» строительство цеха механического обезвоживания.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по итогам 2025 года ООО «РВК-Воронеж» нарастило выручку с 5,79 до 6,76 млрд руб. При этом чистая прибыль предприятия снизилась на 22,5%. В 2024 году она составляла 658,3 млн руб., а в 2025-м остановилась на уровне 510,4 млн руб.

Сергей Калашников