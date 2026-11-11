Гражданин Германии признался в убийстве главврача частной клиники в Москве
Задержанный накануне в Новой Москве 30-летний гражданин Германии Даниэль К. признался в убийстве главного врача частной московской клиники КМ-Клиник Марины Каган. На допросе он рассказал, что планировал преступление больше недели. Об этом сообщает пресс-служба столичного СКР.
По словам мужчины, он толкнул женщину на лестницу, четыре раза ударил ее головой о ступени, а затем задушил пакетом. Когда Марина Каган скончалась, он угнал ее машину и попытался скрыться.
Подозреваемого задержали утром 10 ноября. Мужчине предъявлены обвинения по статьям об убийстве (ч.1 ст. 105 УК) и неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК). Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Марина Каган занималась ультразвуковой диагностикой различных органов, работала главным врачом КМ-Клиник с 2006 года. Ее сын рассказывал, что Даниэль К. находился у нее на постоянном лечении, а с сентября жил с ней в одном доме. В самой клинике рассказали Telegram-каналу Shot, что сотрудники ничего о нем не знают.