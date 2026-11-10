Скандал с Nvidia прогрузился до суда
Смогут ли акционеры компании получить компенсацию
На Nvidia подали в суд ее же акционеры. Коллективный иск рассмотрят в Калифорнии. Причиной стала предполагаемая связь гендиректора компании Дженсена Хуанга с китайской разведкой. Ранее корпорация начала по этому поводу собственное расследование. 18 ноября главу Nvidia ждут на закрытом брифинге в Палате представителей.
Крупнейший производитель чипов в США утверждает, что пока нет оснований считать, что коммерческие тайны или нацбезопасность страны были скомпрометированы. Тем не менее акции компании в моменте снижались более чем на 6%. И теперь инициаторы иска требуют возмещения ущерба. Они полагают, что в корпорации намеренно скрывали связи Хуанга. Впрочем, отвечать главе Nvidia, вероятно, придется лишь перед самой компанией, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:
«Руководитель должен оценивать свои риски в рамках субсидиарной ответственности. Важное "но": я абсолютно уверен, что ни в каком корпоративном или коллективном договоре нет такого пункта, что директор из-за каких-то своих личных проблем кому-то что-то должен и обязан.
Чтобы возник риск субсидиарной ответственности, по идее, компания должна не просто обвалиться, а обанкротиться. Предположу, до такого дела точно не дойдет.
Возможно, адвокаты видят какой-то третий путь, возможно, Хуанг сам перед этим продал какую-то долю акций, и тогда можно его подтянуть за манипулирование рынком, инсайд. Вот это уже очень серьезно. Но никаких косвенных признаков, что гендиректор продавал бумаги в предыдущие несколько дней, тоже нет. Может быть, еще какие-то есть скрытые факты, о которых мы не знаем».
На фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга Nvidia может потерять и многомиллионные контракты. Более того, эта история способна повлиять на весь рынок производства чипов, полагает главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов:
«В случае с Nvidia, как и с любыми другими компаниями в целом, при возникновении какого-либо коммуникационного кризиса, а это именно он, можно было не допустить утечки в СМИ и прочее. Но так уж вышло, что все об этом узнали, плюс Дженсен Хуанг решил сам признаться. В любом случае это повлияло на котировки Nvidia в отрицательную сторону, и это понятно.
Здесь много вопросов, не были ли акции перегреты за последнее время. Мы знаем, что рынок акций IT-компаний падал последнюю неделю, если не больше, на фоне того, что инвесторы вкладывают деньги в искусственный интеллект, а никакой отдачи от этого нет. И сейчас вот это подогрело немножко ситуацию, игроки отреагировали на то, что на рынке IT что-то происходит. И неважно, что это происходит с точки зрения личной драмы и проблем, которые, вероятно, возникнут у компании.
Ведь если выяснится, что все же это была не только романтическая история, но и также передача каких-либо секретных или не очень секретных, но тем не менее закрытых данных Nvidia девушке, которая, возможно, занимается шпионажем, то это повлияет в любом случае на рынок.
Корпорация — один из крупнейших заказчиков памяти. И кризис на рынке чипов, в котором мы сейчас находимся, в том числе спровоцирован с ее помощью. Не специально, но так вышло. Все эти компании сейчас находятся в более или менее равных условиях, и все испытывают проблемы. И в данном случае партнеры, которые, например, сейчас с Nvidia сотрудничают, могут начать отказываться от работы с нею».
Романтические скандалы вокруг руководителей крупных компаний уже не раз оборачивались миллиардными потерями на бирже. В 2010 году акции HP падали более чем на 7% из-за увольнения гендиректора Марка Хёрда. Его отправили в отставку из-за нарушения корпоративных правил и отношений с бывшей подрядчицей компании. В 2019-м McDonald's уволил гендиректора Стива Истербрука также из-за служебного романа с сотрудницей. Бумаги сети дешевели тогда на 3%.