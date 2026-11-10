Скандал с Nvidia прогрузился до суда

Здесь много вопросов, не были ли акции перегреты за последнее время. Мы знаем, что рынок акций IT-компаний падал последнюю неделю, если не больше, на фоне того, что инвесторы вкладывают деньги в искусственный интеллект, а никакой отдачи от этого нет. И сейчас вот это подогрело немножко ситуацию, игроки отреагировали на то, что на рынке IT что-то происходит. И неважно, что это происходит с точки зрения личной драмы и проблем, которые, вероятно, возникнут у компании.