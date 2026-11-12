В Новгородской области строят мост через Волхов для ВСМ Москва — Петербург
В Новгородской области возводят мост через реку Волхов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Длина сооружения составит 1,3 км, сейчас строители устанавливают опоры будущего моста, сообщили в Минтрансе России.
Всего предусмотрено 36 опор, пять из них разместят непосредственно в русле реки. Для строительных работ с обоих берегов Волхова сооружают временные мосты. При этом проход для судов сохранят. Работы ведут в две смены.
Около трети трассы ВСМ пройдет по мостам, эстакадам и путепроводам. Магистраль рассчитана на движение поездов со скоростью до 400 км/ч.
Новгородская область станет одним из ключевых регионов на маршруте. В октябре Главгосэкспертиза одобрила строительство участка ВСМ от Великого Новгорода до Валдая. Кроме того, в регионе строят завод по выпуску железобетонных плит для магистрали. Первые изделия планировали начать выпускать в октябре 2026 года.
Протяженность ВСМ Москва — Петербург составит около 679 км. Запустить движение планируется в 2028 году. После этого поездка между двумя городами должна занимать около 2 часов 15 минут.