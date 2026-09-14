В октябре на стройку магистрали Москва — Петербург начнут поставлять первые плиты

Первые железобетонные плиты для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург начнут выпускать в октябре на заводе в Новгородской области. Об этом губернатор региона Александр Дронов сообщил президенту Владимиру Путину на рабочей встрече 14 сентября.

Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы. По словам господина Дронова, завод начали строить в августе 2025 года — тогда он вместе с министром транспорта Андреем Никитиным заложил первый камень. «С октября текущего года уже продукция будет выходить непосредственно на стройку»,— сказал губернатор.

Завод входит в особую экономическую зону Новгородской области. Предприятие строится специально для обеспечения ВСМ безбалластными железнодорожными плитами. Ранее Минтранс сообщал, что его проектная мощность должна составить более 100 тыс. сборочных единиц в год, а инвестиции в проект оцениваются примерно в 12 млрд рублей.

Строительство ВСМ Москва — Петербург уже ведется на отдельных участках. В Московской области начались строительно-монтажные работы, а в Новгородской и Тверской областях создаются заводы по производству безбалластных плит. В Петербурге и Ленинградской области продолжается подготовка инфраструктуры магистрали: в частности, на границе города и региона запланирована более чем 14-километровая железнодорожная эстакада.

Протяженность ВСМ Москва — Петербург составит около 679 км. Пассажирское движение планируется запустить в 2028 году, а время в пути между двумя городами должно сократиться до 2 часов 15 минут.

Карина Дроздецкая