Главгосэкспертиза одобрила строительство участка ВСМ Великий Новгород — Валдай

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург от Великого Новгорода до Валдая. Документ опубликован в Едином государственном реестре заключений 1 октября.

Проект предусматривает строительство железнодорожного пути общего пользования на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского районов Новгородской области. Участок Великий Новгород—Валдай является вторым этапом строительства ВСМ.

В августе 2026 года Росжелдор утвердил изменения в документацию по планировке территории для этого участка. Еще в октябре 2025 года ведомство приняло решение об изъятии земель для размещения объекта.

Строительство ВСМ Москва — Петербург началось в 2024 году. Магистраль разделена на несколько этапов, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. После запуска время в пути между двумя городами должно составить около 2 часов 15 минут.

Карина Дроздецкая