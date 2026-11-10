Politico: США настаивают на участии Европы в следующих переговорах по Украине
США добиваются участия представителей Евросоюза в следующем раунде переговоров по Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, на этом настаивают спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Этот вопрос они обсуждают с российской стороной.
«Нам нужно, чтобы Европа была за столом переговоров. Поэтому мы предлагаем привлечь европейцев к обсуждению после этой трехсторонней встречи»,— сказал Politico неназванный чиновник. Как отмечает издание, американцы хотят «ускорить переговоры». Встреча в Абу-Даби 10 ноября, по их замыслу, должна стать «последней без полноценного участия Европы».
По словам собеседника Politico, американская сторона одобрила телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Источник считает, что европейцам необходимо общение с Россией, чтобы знать то же, что и американцы. Прежнюю архитектуру безопасности в Европе чиновник назвал устаревшей. По его мнению, нужно «создать что-то новое, что будет работать уже сегодня».
Переговоры представителей России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В Кремле заявляли, что темой встречи станут послевоенные гарантии безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также уточнял, что европейцы участвовать в ней не смогут, поскольку изначально был согласован трехсторонний формат.