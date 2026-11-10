Politico: США настаивают на участии Европы в следующих переговорах по Украине

По словам собеседника Politico, американская сторона одобрила телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Источник считает, что европейцам необходимо общение с Россией, чтобы знать то же, что и американцы. Прежнюю архитектуру безопасности в Европе чиновник назвал устаревшей. По его мнению, нужно «создать что-то новое, что будет работать уже сегодня».