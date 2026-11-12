«Восстановиться полностью за год не удалось»
Эксперты оценили перспективы роста туристического потока в Анапе
Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн туристов, в том числе почти 98 тыс. детей, отдохнувших в местных здравницах, сообщила мэр курорта Светлана Маслова. По мнению участников туристического рынка, восстановление спроса будет зависеть от развития семейной инфраструктуры, формата «все включено» и состояния побережья на курорте.
По информации главы Анапы Светланы Масловой на начало ноября, на курорте продолжает работать 141 объект размещения общей вместимостью более 28 тыс. мест. Среди них — 15 детских санаториев и здравниц. Всего в городе отдыхают более 15 тыс. человек, включая 8,5 тыс. детей. Средняя загрузка работающих гостиниц составляет 40%. В администрации отмечают, что осенне-зимний период остается востребованным для оздоровительного туризма: в Анапе насчитывается около 25 санаториев соответствующего профиля.
Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян считает, что Анапа сохраняет конкурентные преимущества перед другими российскими курортами благодаря развитой системе «все включено», семейной инфраструктуре и транспортной доступности. По его словам, в городе сосредоточено много отелей с аквапарками, спа-центрами и крупными детскими клубами.
Эксперт подчеркивает, что курорт ориентирован не только на семьи с детьми, но и на организованные детские группы, в том числе отдыхающие в лагерях. Еще одним преимуществом Анапы господин Мкртчян называет транспортную доступность. Курорт связан железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Эксперт также обращает внимание на близость действующих сегодня аэропортов Краснодара и Геленджика. В совокупности эти факторы, по его мнению, упрощают дорогу на курорт для туристов из южных и центральных регионов страны.
Среди дополнительных направлений развития вице-президент АТА выделяет эногастрономический туризм, отмечая, что в окрестностях Анапы сосредоточено большое количество винодельческих хозяйств.
Как считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, 2026-й стал для Анапы переходным годом после неудачного сезона 2025 года, связанного с разливом нефтепродуктов.
«Восстановиться полностью за один год ей не удалось. Ожидаем, что в 2027 году восстановление продолжится, и город вернется к своим докризисным показателям — более пяти миллионов туристов»,— комментирует господин Ромашкин.
Эксперт указывает, что динамика Анапы в этом сезоне отличалась от ситуации на других курортах Краснодарского края. По данным АТОР, продажи туров в Анапу выросли примерно на 40%, тогда как в Сочи, напротив, зафиксировано снижение на 14–15%. По подсчетам Сергея Ромашкина, около 30% отелей Анапы работают по системе «все включено».
Отсутствие действующего аэропорта не стало критическим препятствием для оживления спроса: туристы добирались на личных автомобилях и поездах. Дополнительные сложности, возникали из-за перебоев с автомобильным топливом. резюмировал господин Ромашкин.
Как считают опрошенные «Ъ-Новороссийск» эксперты, дальнейшее восстановление спроса на отдых в Анапе будет зависеть не только от развития туристического предложения, но и от экологического состояния побережья на курорте.