«Восстановиться полностью за год не удалось»

Эксперт подчеркивает, что курорт ориентирован не только на семьи с детьми, но и на организованные детские группы, в том числе отдыхающие в лагерях. Еще одним преимуществом Анапы господин Мкртчян называет транспортную доступность. Курорт связан железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Эксперт также обращает внимание на близость действующих сегодня аэропортов Краснодара и Геленджика. В совокупности эти факторы, по его мнению, упрощают дорогу на курорт для туристов из южных и центральных регионов страны.