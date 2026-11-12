Анапа попала в топ-10 направлений для отдыха компаниями в ноябре

В первую десятку также вошли Казань, Сочи, Кисловодск, Калининград, Ялта и Пятигорск. В Сочи туристы в среднем бронируют жилье на четыре ночи по 3,312 тыс. руб. за ночь, в Кисловодске — на тот же срок по 4,467 тыс. руб., в Калининграде — на пять ночей по 3,143 тыс. руб.