Анапа попала в топ-10 направлений для отдыха компаниями в ноябре
Анапа заняла восьмое место среди российских направлений для отдыха компаниями в ноябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания здесь составила 3,05 тыс. руб., а продолжительность поездки — три ночи. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру по итогам анализа заказов, оформленных компаниями.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург и Ленинградская область: на это направление пришлось 14% бронирований. Средняя стоимость ночи составила 5,861 тыс. руб., а поездки в среднем продолжались четыре ночи. Второе место заняли Москва и Московская область с долей 12% и стоимостью проживания 6,873 тыс. руб. за ночь. На третьей позиции оказался Краснодар с долей 6% и средней ценой ночи 5,014 тыс. руб.
В первую десятку также вошли Казань, Сочи, Кисловодск, Калининград, Ялта и Пятигорск. В Сочи туристы в среднем бронируют жилье на четыре ночи по 3,312 тыс. руб. за ночь, в Кисловодске — на тот же срок по 4,467 тыс. руб., в Калининграде — на пять ночей по 3,143 тыс. руб.
Самые продолжительные поездки среди направлений рейтинга приходятся на Ялту: в среднем туристы планируют провести там семь ночей, стоимость проживания составляет 4,591 тыс. руб. за ночь. Самая высокая цена размещения зафиксирована в Москве — 6,873 тыс. руб. в сутки.